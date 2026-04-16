Scandalul dintre Donald Trump și papa Leon se „joacă” în public și îl costă scump pe președintele american în sprijin electoral

Nu este neobișnuit ca Donald Trump să se confrunte cu critici din partea liderilor catolici - politicile sale dure privind imigrația, promise în campanie și susținute de simpatizanți, au provocat condamnarea liderilor Bisericii Catolice, scrie BBC.

De luni de zile, această situație pune ierarhia Bisericii Catolice din SUA într-o situație delicată - în opoziție cu o parte a credincioșilor americani, persoane în general foarte de dreapta din punctul de vedere al ideologiei politice.

Însă, reacția din ultimele 48 de ore, provocată de atacul lui Trump la adresa Papei Leon și de distribuirea unei imagini generate de inteligență artificială în care se prezintă ca o figură asemănătoare lui Hristos, este cu totul diferită.

Ceea ce este remarcabil este de unde provine o parte dintre aceste critici – de la aliați loiali, catolici conservatori. Ei sunt nemulțumiți nu doar de tensiunile publice dintre Trump și Papa Leon, ci și, la un nivel mai profund, de războiul din Iran.

Indignarea provocată de atacul lui Trump pe rețelele sociale la adresa primului papă american, pe care președintele american l-a descris drept „prea liberal” și prea „slab în fața infracționalității”, precum și de imaginea generată de AI, au generat o schimbare de opinie în rândul multor conservatori catolici.

„Mă rog ca toate acestea să le facă clar oamenilor că ne rugăm nu la lideri naționali, nu la bogați și nici la cei cu cele mai multe arme, ne rugăm la Hristos”, a declarat episcopul Joseph Strickland.

Aceste cuvinte vin din partea unui om care, anul trecut, participa la o rugăciune pentru „consacrarea” reședinței Mar-a-Lago, în 2024 susținea discursul principal de la CPAC-ul republican, iar în 2020 se adresa unui grup de susținători ai lui Trump care cereau anularea rezultatelor alegerilor câștigate de Joe Biden.

De la susținător înfocat la critic

Strickland a fost un înfocat susținător al lui Donald Trump vreme de ani de zile. Activitatea sa politică în favoarea lui Trump și criticile deschise la adresa defunctului papă Francisc au dus chiar la pierderea episcopiei sale din Tyler, statul Texas.

Chiar și așa, pretențiile lui Trump de a se asocia cu imaginea divinității creștine și ruptura dintre Vatican și Washington când vine vorba de războiul din Iran l-au făcut pe Strickland să se îndepărteze și el de administrația Trump.

„Nu cred că acest conflict îndeplinește criteriile unui război just. Mă poziționez de partea Sfântului Părinte și cer pacea. Nu e vorba de politică aici, e vorba de adevărul moral”, a declarat el pentru BBC, spunând că ferocitatea războului din Iran și suferința pe care a produs-o el nu poate face ce acest război să poată fi caracterizat vreodată drept „just”.

Mai mult decât atât, el a atacat Casa Albă și pe tema gestionării efective a conflictului și i-a încurajat și pe alți catolici să facă același lucru.

„Este ceva foarte rău ca religia să fie folosită pentru a justifica comportamente imorale, să folosești religia pentru a justifica mai ales bombardamentele. Asta contrazice orice formă de credință”, a spus Strickland.

Întrebat cu privire la atacurile lui Trump la adresa papei Leon și cu privire la imaginea fake în care Trump apare în ipostaza lui Hristos, Strickland a spus că este „datoria” lui să-i reamintească președintelui de Evanghelia după Matei. El a vorbit de un pasaj biblic care spune că puterea supremă se află în Hristos, nu în oameni.

„Când liderii mondiali uită acest adevăr, suntem cu toții în pericol”.

Imagine complexă

Schimbarea de atitudine a catolicilor conservatori americani e o chestiune complexă, conform sondajelor realizate de Pew Research Center. Rasa încă reprezintă un factor important când vine vorba de percepția față de Trump sau republicani – 62% dintre catolicii albi l-au votat pe Trump, iar 37% pe Harris. În același timp, 41% dintre catolicii hispanici l-au preferat pe Trump, în timp ce 58% pe Harris.

Istoric vorbind, datele sugerează că atunci când vine vorba de perspective, ideologia este mai importantă decât credința pentru mulți credincioși catolici americani.

Catolicii americani sunt ei înșiși polarizați pe poziții politice din clivajul democrat-republican, inclusiv cele precum avortul sau imigrația. De aceea, faptul că războiul din Iran i-a unit pe credincioșii de stânga și pe cei de dreapta împotriva lui Trump este un fapt foarte important și ceva extrem de rar.

Comunitatea catolică americană este polarizată, de exemplu, și când vine vorba de defunctul papă Francisc, care era mai apreciat de catolicii democrați decât de cei republicani, însă Papa Leon este sprijinit în mare măsură și de republicani și de democrați.

Papa Francisc a fost adesea perceput ca un progresist spontan, care uneori i-a alienat pe tradiționaliștii catolici – de exemplu prin restricțiile impuse asupra Liturghiei în limba latină, pe care Papa Leon le-a relaxat.

Papa este criticabil până la un anumit punct, spune Peter Wolfgang, director executiv la o organizație a creștinilor americani și o voce importantă a „dreptei” catolice din SUA.

„Papa este Papa, îi datorăm o formă de respect și obediență, dar nu cred că catolicismul cere obediența unor zombi. Suntem persoane vii, care gândesc”, spune el.

Wolfgang a trecut de la un pragmatism precaut față de Trump, preocupat în special de anularea legii privind avortul, la un sprijin mai entuziast. Este un susținător ferm al politicilor de deportare în masă și al tipului de naționalism catolic reprezentat de JD Vance. Însă acum este extrem de critic față de comportamentul președintelui american față de Papa Leon.

„Președintele Trump nu înțelege cum funcționează catolicismul. Papa nu este doar un șef de stat, el este Vicarul lui Hristos. Atacurile împotriva lui sunt percepute ca atacuri împotriva Bisericii în sine. Cu cât îl atacă mai mult pe Papă, cu atât sprijinul său va scădea în rândul alegătorilor catolici”, a declarat Wolfgang pentru BBC.

Peter Wolfgang spune că credința sa l-a determinat să-i conteste pe episcopii catolici din SUA atunci când aceștia au criticat politicile de imigrație ale președintelui Trump, însă aceeași credință îl face să se opună acestui război.

La scurt timp după primele atacuri ale SUA și Israelului împotriva Iranului, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a rostit o rugăciune extrem de controversată în cadrul unui serviciu religios la Pentagon, în care se vorbea despre „violență copleșitoare” și „dreptate aplicată rapid și fără remușcări”.

În scrierile sale, Peter Wolfgang își rezervă adesea cele mai dure critici pentru „stânga” catolică, însă consideră că problema Iranului a unit într-o anumită măsură diferitele poziții ideologice, parțial datorită clarității mesajului anti-război al Papei.

În mod neobișnuit, niciun membru de rang înalt al clerului catolic din SUA nu a susținut public războiul din Iran. Chiar și Robert Barron, episcop de Winona-Rochester și un aliat important al lui Trump, a cerut ca președintele american să își ceară scuze Papei pentru declarația sa furioasă, o solicitare care a fost respinsă.

Situat pe aripa liberală a Bisericii Catolice, Steven Greydanus, diacon și comentator cunoscut, observă de asemenea această convergență neobișnuită de opinii.

El consideră că un factor decisiv a fost „subminarea” de către Casa Albă a principiilor „teoriei războiului just” — teologia care stabilește când este justificat să mergi la război și cum trebuie purtat acesta.

Dar spune că acest lucru se datorează parțial și contrastului dintre președintele Trump și „prezența vindecătoare” a papei Leon.

„Deși sunt întristat de caracterul direct al atacurilor lui Donald Trump la adresa papei Leon, într-un fel salut claritatea alegerii care le este prezentată catolicilor”, spune Greydanus.

Vaticanul a rămas fidel narațiunii potrivit căreia ceea ce s-a desfășurat în ultimele săptămâni nu este deloc o confruntare între papa de la Roma și președintele Trump, ci un papă care, inspirat de credința sa, se opune logicii acestui război.

Însă, atunci când președintele Trump a declarat că „o întreagă civilizație va muri”, suveranul pontif a răspuns direct, calificând amenințarea drept „cu adevărat inacceptabilă”.

„Există o diferență importantă între a contesta un om și a contesta principiul care face posibil războiul”, spune reverendul Antonio Spadaro SJ.

Părintele Spadaro a declarat pentru BBC că, deși dialogul are loc în culise, în „centrele de putere”, Papa trebuie să facă și declarații publice împotriva conflictului pentru a „marca limita morală” a ceea ce este acceptabil.

Așadar, care este perspectiva de la Vatican cu privire la o posibilă convergență între catolicii americani de stânga și de dreapta în sprijinul mesajului anti-război al Papei Leon?

„Desigur, nu îi unește pe toți”, spune părintele Spadaro. „Dar papa Leon mută dezbaterea catolică dincolo de o logică pur partizană”.

Există întrebări legate de motivul pentru care președintele Trump ar publica o imagine generată de inteligență artificială care era sigur că va aliena și ofensa o parte dintre susținătorii săi. În mod neobișnuit, el a dat înapoi și a șters-o.

Există, de asemenea, întrebări privind motivația tiradei împotriva papei Leon. Pentru unii, aceasta a părut menită să diminueze opoziția papei față de război.

„Însă, încercând să îl delegitimeze, atacul lui Trump recunoaște implicit greutatea vocii morale a papei”, spune părintele Spadaro.

„Dacă Leon ar fi irelevant, nu ar merita niciun cuvânt. În schimb, este invocat, numit, contestat — un semn că vorbele sale contează”.