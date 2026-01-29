Scandalul metalelor prețioase din Germania: Angajații gigantului Heraeus, acuzați de furt de platină și paladiu

Parchetul din Frankfurt a confirmat, la cerere, că anchetează 16 suspecți, inclusiv directori. FOTO: Hepta

Angajații grupului tehnologic Heraeus, cu sediul în Hanau, sunt acuzați că au delapidat metale prețioase precum platina și paladiul. Compania a luat deja măsuri disciplinare și intenționează să efectueze plăți compensatorii clienților, potrivit FAZ.

Parchetul din Frankfurt a confirmat, la cerere, că anchetează 16 suspecți, inclusiv directori, „sub suspiciunea de deturnare de fonduri și fraudă comercială și organizată”. Acuzațiile se referă la anii 2015-2025. Ziarul britanic „Financial Times” a relatat pentru prima dată știrea. Parchetul a fost informat despre nereguli chiar de către companie.

Mai exact, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei, problema a implicat paladiu, platină și rodiu recuperate prin procese de reciclare în cadrul diviziei Heraeus Precious Metals. Purtătorul de cuvânt a declarat că nimeni nu a profitat personal de pe urma tranzacției.

Materialul reciclat din care sunt extrase metalele prețioase provine de la alte companii. Acești clienți pot vinde metalele prețioase extrase sau le pot utiliza în producție, conform site-ului Heraeus. Se pare însă că unii clienți nu au primit atât de mult metal prețios cât li se cuvenea. Purtătoarea de cuvânt a refuzat să comenteze ce s-a întâmplat cu acești clienți atunci când a fost întrebată. Ea a declarat însă că Heraeus a pus deoparte 458 de milioane de euro pentru a despăgubi clienții afectați și a acoperi costurile investigațiilor.

Un denunțător a raportat neregulile autorităților

Neregulile sunt dezvăluite și în raportul financiar al companiei pe 2024. Conform raportului, după ce un denunțător a raportat suspiciuni cu privire la procesele de reciclare prin intermediul sistemului intern de raportare al companiei, Heraeus a angajat o firmă de avocatură să investigheze acuzațiile. Această anchetă a scos la iveală „nereguli în detrimentul clienților individuali de la fabrica Hanau ”. Potrivit purtătorului de cuvânt, acești clienți au fost despăgubiți ulterior.

Heraeus a inițiat însă o investigație suplimentară asupra unităților de afaceri adiacente, care nu este încă finalizată. Prevederile de 457 de milioane de euro sunt destinate, de asemenea, să acopere orice cereri de despăgubire care ar putea rezulta din această a doua investigație. Raportul financiar din 2024 precizează, în ceea ce privește auditul în curs, că o numărătoare a inventarului a relevat „diferențe pozitive de inventar sub formă de stocuri excedentare”, care sunt probabil „semnificativ” atribuibile clienților.

Profitul net al Heraeus în 2024 a fost de 237 de milioane de euro, în scădere față de 411 milioane de euro în anul precedent. Conform raportului financiar, scăderea s-a datorat și costurilor de investigare a neregulilor. În plus, raportul precizează că, pe baza constatărilor investigației inițiale, au fost deja implementate „consecințe extinse la nivel de personal și organizatoric”.