Scurgere masivă de date: Numerele private de telefon ale lui Donald Trump Jr. și Anthony Albanese au apărut online

1 minut de citit Publicat la 08:27 14 Oct 2025 Modificat la 09:03 14 Oct 2025

Donald Trump Jr, fiul președintelui american. Foto: Getty Images

Numerele de telefon ale mai multor personalități, printre care premierul Australiei și Donald Trump Jr., au fost publicate pe un site american.

Site-ul, care folosește inteligența artificială pentru a colecta informații de pe internet, afișează în continuare datele de contact ale celor doi, potrivit unei investigații realizate de publicația independentă australiană Ette Media. BBC, care a confirmat informația, a ales să nu dezvăluie numele platformei.

Biroul premierului australian Anthony Albanese a declarat că este la curent cu situația, iar autoritățile locale au deschis o anchetă.

Și biroul liderului opoziției, Sussan Ley, al cărei număr privat a fost de asemenea publicat, a reacționat, calificând incidentul drept „extrem de îngrijorător” și cerând eliminarea imediată a informațiilor de pe site.

Platforma susține că deține date de contact pentru sute de milioane de profesioniști din întreaga lume, fiind utilizată frecvent de recrutori și reprezentanți de vânzări.

BBC a confirmat că în baza de date figurează un număr de telefon personal actual al premierului Albanese și o modalitate de contact direct cu Donald Trump Jr., deși nu este clar dacă acesta din urmă mai folosește respectivul număr.

Deocamdată nu se știe cum au fost obținute aceste informații, însă Australia s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe breșe majore de securitate a datelor.

Utilizatorii pot căuta gratuit un număr limitat de contacte în baza de date sau pot accesa mai multe informații printr-un abonament plătit.

Potrivit propriei descrieri, site-ul colectează date publice - inclusiv documente oficiale, cum ar fi cele depuse la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA - dar și informații extrase cu ajutorul AI din rețele sociale, site-uri de joburi și alte platforme online.

Site-ul oferă, totuși, un formular prin care persoanele listate pot solicita eliminarea datelor lor personale din baza de date.