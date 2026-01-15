Secretarul american al Sănătății critică dur dieta lui Trump: „Nu știu cum încă e în viață”

Secretarul american al Sănătății spuen că Trump „mănâncă foarte nesănătos”. Foto: Getty Images

Declarații surprinzătoare făcute de secretarul american al Sănătății despre dieta lui Donald Trump. „Manâncă foarte nesănătos, mă mir că este în viață", a declarat Robert Kennedy Junior.

„Lucrul interesant la președintele (n.r. Trump) este că mănâncă foarte nesănătos, adică McDonald's, și apoi, știi, dulciuri și Diet Coke. Dar bea Diet Coke tot timpul. Are o constituție de zeitate. Nu știu cum este încă în viață, dar este. Dar, și a spus, la Mar-a-Lago, el spune că mănâncă mâncare de tip "junk food" doar atunci când este pe drum. Și vrea să mănânce mâncare de la corporații mari pentru că are încredere în ele”, a declarat secretarul american al Sănătății la un podcast.

Oficialul spune că Trump are o sănătate perfectă, dar că vrea să îi convingă pe americani să „mănânce mâncare adevărată”.

Săptămâna trecută, Robert Kennedy Jr. a declarat că Administrația Trump a „declarat război” produselor ultraprocesate și zaharurilor adăugate în alimente.

„Alimentele ultraprocesate, pline de aditivi, zaharuri adăugate şi sare, dăunează sănătăţii şi ar trebui evitate. Mesajul meu (...) este clar: mâncaţi alimente adevărate”, a îndemnat secretarul american pentru Sănătate.

Personalitate de marcă a mişcării care doreşte "să facă America din nou sănătoasă" ("Make America Healthy Again" - MAHA), secretarul american, care a bulversat totodată politica de vaccinare din Statele Unite după ce şi-a preluat mandatul, a făcut din lupta împotriva alimentaţiei nesănătoase una dintre priorităţile sale, într-o ţară afectată de obezitate şi diabet.