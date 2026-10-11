Şedinţă de urgență a serviciilor secrete din Polonia. Există informații despre un posibil atac asupra lui Donald Tusk

1 minut de citit Publicat la 12:47 11 Oct 2026 Modificat la 12:52 11 Oct 2026

Tusk a avertizat în repetate rânduri că țările de pe flancul estic al NATO trebuie să fie pregătite pentru eventuale provocări. FOTO: Profimedia Images

Polonezii au convocat o reuniune specială a reprezentanților serviciilor secrete, a declarat Karolina Gałecka, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne și Administrație, după ce Poliţia a furnizat informaţii despre un posibil atac asupra premierului Donald Tusk și a ministrului Apărării Naționale Władysław Kosiniak-Kamysz, notează tv24.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne și Administrație a postat pe X „în legătură cu informațiile primite de poliție cu privire la un posibil atac asupra prim-ministrului Donald Tusk și a viceprim-ministrului și ministrului Apărării Naționale Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul de Interne și Administrație Marcin Kierwiński și ministrul coordonator al serviciilor speciale Tomasz Siemoniak au dispus luarea de măsuri în această chestiune”.

W związku z informacją, która wpłynęła do @PolskaPolicja i dotyczy możliwego zamachu na premiera @donaldtusk oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej @KosiniakKamysz , minister spraw wewnętrznych i administracji @MKierwinski oraz minister koordynator służb specjalnych @TomaszSiemoniak polecili podjęcie działań w tej sprawie. Dzisiaj o godz. 11.00 odbędzie się w CAT ABW spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: @PolskaPolicja i @SOP_GOV_PL oraz funkcjonariuszy @ABW_GOV_PL. — Karolina Gałecka (@K_Galecka) October 11, 2026

Ea a informat că pentru ora 11:00 a fost convocată o întâlnire a reprezentanților serviciilor subordonate Ministerului de Interne și Administrație: poliția, Serviciul de Protecție de Stat și ofițeri ai Agenției de Securitate Internă.

Aceste informații au fost furnizate și de purtătorul de cuvânt al ministrului-coordonator al serviciilor speciale, Jacek Dobrzyński.

Într-un interviu acordat PAP, Dobrzyńsk a subliniat că nu poate oferi informații detaliate cu privire la întâlnire. El a adăugat că presa va fi notificată în cazul unei posibile conferințe de presă.