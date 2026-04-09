Șefii Bisericii Catolice din Polonia pregătesc centre de criză în parohii, în caz că vine războiul, fie din Ucraina, fie din Iran

1 minut de citit Publicat la 17:01 09 Apr 2026 Modificat la 17:01 09 Apr 2026

Responsabilii Bisericii Catolice din Polonia spun că vor fructifica experiența în ajutorarea refugiaților ucraineni în centrele de criză. Foto: Getty Images

Conferința Episcopilor Polonezi a înființat un grup de lucru special însărcinat să elaboreze un plan de criză în cazul în care Polonia este atrasă într-un război, relatează Euronews.

Planul prevede ca parohiile să devină centre de urgență în eventualitatea unui conflict armat sau în scenariul unui dezastru natural, a declarat arhiepiscopul Tadeusz Wojda, șeful conferinței episcopale poloneze.

Oficialii clerului spun că, dacă țara este lovită de război sau catastrofe, polonezii se vor adresa mai întâi bisericii pentru ajutor și abia apoi instituțiilor statului.

Tadeusz Wojda a vorbit despre temerile că războiul ar putea ajunge în Polonia, printr-o posibilă escaladare a conflictelor din Ucraina și Iran.

"Din fericire, nu stăm pasivi, așteptând evoluția evenimentelor", a explicat el.

Guvernul de la Varșovia a fost de acord să asigure parohiilor generatoare de electricitate, aprovizionare cu apă, medicamente și produse de igienă în caz de criză, a indicat arhiepiscopul.

Viceprim-ministrul polonez Wladyslaw Kosiniak-Kamysz și ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwinski, s-au întâlnit cu episcopii luna trecută.

Ministerul de Interne a descris biserica drept "un pilon pentru consolidarea securității locale".

Ce face clerul catolic polonez pentru a pregăti intervenția în caz de război

Echipa de experți a Bisericii Catolice Poloneze va fi coordonată de reverendul dr. Jaroslaw Mrowczynski, secretar general adjunct al conferinței episcopale.

Activitățile vor fi face parte din îndatoririle standard ale statului în domeniul protecției civile și apărării civile, a declarat Leszek Gesiak, purtătorul de cuvânt al conferinței.

Scopul este de a crea proceduri clare și coordonate pentru a sprijini cetățenii în situații de criză.

Planul clericilor acoperă trei domenii cheie: asistența refugiaților și organizarea de coridoare umanitare, utilizarea rețelei parohiale pentru adăpost, distribuirea de alimente, apă și securizarea facilităților parohiale, ca puncte de prim ajutor și pentru evacuarea și protejarea monumentelor.

Leszek Gesiak a explicat că, în Polonia, cooperarea dintre organizațiile sociale, inclusiv asociațiile religioase, și sistemul de gestionare a crizelor este o practică obișnuită.

"Experiența din ultimii ani în ajutorarea refugiaților din Ucraina și în urma inundațiilor din 2024 a confirmat valoarea unei astfel de cooperări", a spus el.