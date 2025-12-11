Șeful armatei olandeze: “Când Rusia e în spatele atacurilor hibride, NATO trebuie să răspundă”

General Onno Eichelsheim a criticat lipsa unor răspunsuri ferme din partea statelor NATO. Foto: Profimedia Images

General-locotenent Onno Eichelsheim, șeful armatei olandeze, a precizat într-un interviu realizat de jurnalistul Radu Tudor și difuzat miercuri seară de Antena 3 CNN, că țările NATO trebuie să aibă o reacție mult mai fermă când află că Rusie este în spatele unor atacuri hibride, precum încălcarea spațiului aerian cu drone sau acțiunile de sabotaj.

“Rusia va face acest lucru și, de fapt, își va intensifica eforturile. Subminarea societăților noastre, sabotajul și găsirea de modalități de a submina alegerile este ceea ce fac în mod continuu. Deci ceea ce trebuie să facem, nu neapărat NATO în sine, ci Europa și națiunile suverane, este că, de îndată ce identificăm faptul că Rusia se află în spatele acestor acțiuni, trebuie să răspundem la ele.

Și nu cred că trebuie să răspundem cu forță sau cu capacități, ci trebuie să răspundem ferm și să arătăm Rusiei că acest lucru nu este acceptabil pentru noi. Și cred că putem fi mai fermi în această privință”.

General Onno Eichelsheim a criticat lipsa unor răspunsuri ferme din partea statelor NATO, dar a spus că nu este adeptul unor contramăsuri militare:

“Nu suntem suficient de fermi, așa că putem aplica sancțiuni sau putem avea alte reacții. Nu sunt în favoarea forței militare, deoarece consider că în domeniul hibrid nu este necesar, dar trebuie să fim foarte fermi când aflăm că Rusia e în spatele acestui lucru. Și există multe semne că asta se întâmplă. Și putem să intensificăm acest lucru”.

Cum va reacționa Alianța în cazul unui atac al Rusiei

Referitor la un posibil atac militar al Rusiei împotriva unui stat NATO, șeful armatei olandeze a precizat că nu are nicio îndoială că va fi aplicat Articolul 5 din Tratatul NATO:

“Nu am nicio îndoială. Articolul 5 va fi pus în aplicare. Alianța va reacționa. Nu am nicio îndoială în privința asta”.

Pe de altă parte, generalul Onno Eichelsheim a precizat că Rusia va fi capabilă să lanseze un astfel de atac în termen de 18-24 de luni de la încetarea războiului din Ucraina:

“Așadar nu am nicio îngrijorare în privința asta, dar cred că trebuie să avem în minte faptul că Rusia nu este dispusă să facă acest lucru în prezent, dar în termen de 18 sau 24 de luni de la încetarea focului în Ucraina, va avea capacitatea de a o face. Așa că trebuie să ne pregătim pentru așa ceva și ne putem concentra mai bine pe asta decât să discutăm dacă va fi aplicat articolul 5 din Tratatul NATO. Dar nu am nicio îndoială, nici eu, nici Țările de Jos, nici alte națiuni, că vom sprijini orice națiune de pe flancul estic imediat ce va fi atacată pe teritoriul său, cu siguranță”.

Aceste precizări au fost făcute în contextul în care au apărut informații că Rusia se pregătește activ de o invazie împotriva Europei, iar războiul hibrid pe care-l poartă de cel puțin un deceniu este preludiul acestui război generalizat. Potrivit Financial Times, atacurile tot mai dese ale Rusiei cu ajutorul dronelor, „accidentelor” aparent, sabotajelor și distrugerilor reprezintă „faza 1” a unui război generalizat care ar putea fi lansat de statul agresor până în 2029.