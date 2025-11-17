Sabotaj în Polonia: Ucraina denunță un posibil atac hibrid al Rusiei. Reacția NATO

Premierul polonez Donald Tusk nu a dorit să se pronunţe deocamdată cu privire la cine ar putea fi în spatele acestei acţiuni de sabotaj pe linia ferată.Foto: Getty Images

Sabotajul unei linii de cale ferată din Polonia, pe o rută-cheie pentru transportul de ajutoare către Ucraina, ar putea fi un atac hibrid al Rusiei, a declarat luni ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga. Precizările sale vin după ce premierul polonez Donald Tusk a vorbit despre un act de sabotaj „fără precedent”, în urma exploziei care a avut loc duminică. Un ton mai rezervat a adoptat, însă, secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a spus că așteaptă rezultatul anchetei înainte de a trage concluzii, relatează Agerpres.

Șeful diplomației ucrainene a precizat că sabotajul din Polonia ar putea fi un atac al Rusiei pentru a „testa reacțiile” statelor europene.

„Ne exprimăm solidaritatea cu Polonia prietenă după un act de sabotaj la căile ferate poloneze. Sperăm că ancheta va aduce răspunsuri şi suntem pregătiţi să ne oferim ajutorul, dacă ni se va solicita. Ar putea fi un alt atac hibrid al Rusiei pentru a testa reacţiile. Dacă într-adevăr e vorba de aşa ceva, reacţia ar trebui să fie fermă”, a transmis Sîbiga pe contul său de pe rețeaua socială X.

Our solidarity with friendly Poland following an act of sabotage on Polish railways. We hope investigation will provide answers and we also stand ready to assist if called upon. Could have been another hybrid attack by Russia — to test responses. If true, they need to be strong. — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) November 17, 2025

Premierul polonez Donald Tusk a declarat luni că sabotajul de duminică împotriva unei linii ferate poloneze a vizat o „rută-cheie pentru transportul de ajutoare către Ucraina şi a subliniat că vinovaţii vor fi găsiţi „indiferent de cine este instigatorul”.



Într-o înregistrare video postată pe platforma X, după ce a inspectat tronsonul afectat în apropierea staţiei Mika, la sud de Varşovia (în estul ţării), Donald Tusk a spus că explozia unui dispozitiv exploziv pe ruta Varşovia-Lublin avea „cel mai probabil” scopul de „a arunca în aer un tren”.



„Nu există nicio îndoială că ne confruntăm cu un act de sabotaj. Din fericire, nu s-a produs o tragedie, dar problema este foarte gravă”, a subliniat el, subliniind că această „acţiune deliberată" trebuie investigată în detaliu.



Donald Tusk nu a dorit să se pronunţe deocamdată cu privire la cine ar putea fi în spatele acestei acţiuni de sabotaj pe linia ferată.

To już pewne. Mamy do czynienia z aktem dywersji. pic.twitter.com/GASvlDz3iy — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

Reacția NATO după sabotajul din Polonia

Pe un ton mai rezervat, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut apel luni să se aştepte rezultatul anchetei privind presupusul act de sabotaj împotriva unei linii de cale ferată din Polonia folosită pentru trimiterea de ajutoare Ucrainei, conform agenţiei de presă citate.



„Suntem în contact strâns cu autorităţile poloneze. NATO şi Polonia se află în contact intens pe acest subiect. Acum trebuie să aşteptăm rezultatul anchetei”, a declarat Rutte într-o conferinţă de presă alături de preşedintele finlandez Alexander Stubb, după întâlnirea cu acesta la sediul Alianţei Nord-Atlantice din Bruxelles.



În paralel, Rutte a evocat detectarea unor drone în Belgia în mai multe rânduri, ceea ce în ultimele săptămâni a obligat uneori autorităţile să închidă aeroporturile din motive de siguranţă.



„În ultima perioadă, Rusia a pus la încercare unitatea şi hotărârea UE şi a Alianţei Nord-Atlantice prin utilizarea mijloacelor de război hibrid”, a afirmat la rândul său preşedintele Finlandei, făcând de asemenea apel la „calm şi la unitate” şi la un răspuns „în stil finlandez”.



„Înseamnă nu numai să rămâi calm, ci şi să dai dovadă de hotărâre şi perseverenţă pentru a nu reacţiona exagerat la orice se întâmplă, deoarece, din păcate, aceasta este noua normalitate, iar Rusia încearcă să destabilizeze societăţile noastre prin campanii informative şi de altă natură”, a comentat el.

Stubb: Rusia rămâne o amenințare constantă

Preşedintele finlandez a declarat, de asemenea, că nu crede că războiul din Ucraina se va încheia în acest an, estimând că, în cel mai bun caz, Ucraina ar putea să se aşeze la masa negocierilor „în februarie sau martie”.



Referitor la eventuale contacte ale liderilor europeni cu Rusia, Stubb consideră că nu trebuie să existe „acţiuni individuale”.

„Exact asta încearcă să facă Rusia. Prin urmare, dacă un lider european ar lua legătura cu omologul său rus, aceasta ar trebui să se facă în strânsă coordonare. Rusia va continua să reprezinte o ameninţare constantă pentru securitatea şi stabilitatea Europei chiar şi după încheierea războiului în Ucraina. NATO şi Europa trebuie să continue să-şi consolideze apărarea pentru a răspunde acestor ameninţări”, a subliniat el.



În acest context, Stubb s-a exprimat pentru o înăsprire a sancţiunilor împotriva Moscovei şi pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei „atât din punct de vedere militar, cât şi economic”.



Cât priveşte posibilitatea utilizării activelor ruseşti îngheţate în urma sancţiunilor, în special în Belgia, Stubb şi-a exprimat speranţa că până la Consiliul European din decembrie „se vor găsi soluţii, întrucât este extrem de important să continuăm să finanţăm Ucraina în lupta sa pentru existenţă şi supravieţuire”.