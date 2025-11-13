Polonia a anunţat cât ar mai dura războiul din Ucraina: "Nu cred că Putin mai poate rezista atât"

Vladimir Putin are cel puțin trei „birouri-clonă” similare. Foto: Profimedia Images

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a afirmat că Ucraina ar putea continua conflictul cu Rusia pentru încă 3 ani, dar şi că Putin nu şi-ar mai putea susţine maşinăria de război pentru atât timp. Acesta consideră că președintele rus s-a dovedit ineficient, întrucât a doua sa armată ca mărime din lume luptă în Donbas de peste zece ani - un record care nu poate fi numit o victorie, conform RBC - Ukraine.

Sikorski consideră că Ucraina are resursele necesare pentru a susține războiul încă câțiva ani.

"Ucraina plănuiește un război de trei ani, iar aceste războaie coloniale durează de obicei aproximativ un deceniu. Și nu cred că Putin îl poate susține încă 3 ani”, a spus el.

Potrivit acestuia, în timpul războiului împotriva Ucrainei, președintele rus Vladimir Putin s-a dovedit ineficient, deoarece a doua sa armată ca mărime din lume luptă în Donbas de peste zece ani - un record care nu poate fi numit o victorie.

Ministrul polonez de externe a cerut, de asemenea, UE să își asume un rol mai activ în sprijinirea negocierilor pentru un viitor acord de pace.

Sikorski și-a exprimat speranța că SUA vor continua să furnizeze Ucrainei informații și a adăugat că, desigur, Polonia plătește pentru terminalele Starlink și muniția pentru armele americane destinate apărării aeriene și atacurilor la distanță lungă, care sunt, de asemenea, importante.

Anterior, prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că Ucraina este pregătită să lupte cu Rusia încă doi-trei ani.

„Președintele Zelenski mi-a spus că speră ca războiul să nu dureze zece ani, dar că Ucraina este pregătită să lupte încă doi-trei ani”, a declarat Tusk într-un interviu acordat ziarului britanic The Sunday Times.

Ucraina anunță suspendarea negocierilor de pace cu Rusia

Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina s-au încheiat anul acesta fără progrese semnificative, așa că s-a decis suspendarea lor, a declarat marți pentru The Times ministrul adjunct de externe ucrainean, Serhii Kyslytsya.

Potrivit acestuia, Kievul lucrează activ din vara anului 2025 pentru a convinge partenerii internaționali ai Ucrainei să intensifice presiunea asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a accepta o întâlnire personală cu președintele Volodimir Zelenski.

„Sub o dictatură, este imposibil să se poarte discuții fructuoase cu oamenii care îl reprezintă pe dictator. Acestea au un mandat foarte strict și trebuie să apere poziția pe care au fost instruite să o apere”, a spus Kyslytsya, referindu-se la procesul de negocieri dintre delegațiile ucraineană și rusă de la Istanbul.