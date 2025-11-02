Vizita secretă a șefului CIA la Bruxelles. Ce le-a transmis John Ratcliffe europenilor

1 minut de citit Publicat la 20:55 02 Noi 2025 Modificat la 20:58 02 Noi 2025

Ce a discutat directorul CIA, John Ratcliffe, la Bruxelles cu oficialii europeni. FOTO: Hepta

Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o vizită de lucru la Bruxelles, în această săptămână, unde s-a întâlnit în secret cu înalți oficiali ai UE din domeniul afacerilor externe și al serviciilor de informații, potrivit surselor citate de Politico.

Misiunea șefului CIA ar fi fost aceea de a transmite statelor europene mesajul: “Puteți să vă bazați în continuare pe noi”.

Ratcliffe s-a întâlnit cu principalul diplomat al UE, Kaja Kallas, precum și cu înalți oficiali de la Centrul de Informații și Situații al UE (INTCEN) și de la Direcția de Informații a Statului Major al UE (EUMS).

Scopul, au spus doi oficiali, a fost de a reduce temerile și de a reafirma angajamentul Washingtonului față de schimbul de informații - pe măsură ce unele capitale europene devin neliniștite de direcția politicii externe a SUA sub președintele Donald Trump.

Schimbările de politică externă ale administrației Trump față de Ucraina - cum ar fi oprirea bruscă a schimbului de informații de pe câmpul de luptă cu Kievul în martie anul trecut - și eforturile sale de a politiza informațiile prin numirea unor loiali ai lui Trump au zdruncinat încrederea europeană în sprijinul american.

Purtătoarea de cuvânt a CIA, Liz Lyon, a declarat că Ratcliffe s-a întâlnit cu oficiali europeni pentru a discuta despre „amenințările în evoluție pe care Rusia și China le reprezintă pentru securitatea transatlantică”, precum și despre strategiile de colaborare pentru a face față acestor amenințări. „Orice raport care sugerează că au fost exprimate îngrijorări că SUA nu sunt un partener de încredere este fals și rupt de realitate”, a spus ea.

Efortul diplomatic vine într-un moment sensibil. Serviciul de informații civile și militare olandeze a declarat publicației locale De Volkskrant la începutul acestei luni că a oprit unele schimburi de informații, invocând interferențe politice și preocupări legate de drepturile omului.