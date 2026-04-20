Șeful poliției din Ucraina a demisionat după atacul armat din Kiev. Doi polițiști ar fi fugit de la magazinul unde au murit șase oameni

Atacul a avut loc sâmbătă. Foto: Profimedia Images

Șeful poliției de patrulare din Ucraina, Evhen Jukov, a demisionat după ce doi dintre ofițerii săi au fost criticați pentru că ar fi fugit de la atacul armat care a avut loc în Kiev, în weekend. Șase persoane au murit și alte 14 au fost rănite sâmbătă, după ce un bărbat a început să tragă în oamenii de pe stradă, în cartierul Holosiivskyi din sudul orașului Kiev, înainte de a lua ostatici pe alții într-un supermarket din apropiere. Ulterior, el a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliția, scrie BBC News.

De atunci, au fost distribuite online imagini care par să arate cum ofițerii părăsesc civilii și fug de la locul faptei. Ministrul de Interne al Ucrainei, Igor Klîmenko, a declarat că ofițerii în cauză au fost suspendați și că este în curs de desfășurare o anchetă privind acțiunile lor.

„«Serviți și protejați» nu este doar un slogan. Trebuie susținut de acțiuni profesionale adecvate. Mai ales în momentele critice, când viața oamenilor depinde de asta”, a scris el pe Telegram.

Cu toate acestea, Klîmenko a avertizat: „Nu este complet corect să facem generalizări despre întreaga poliție doar pe baza acțiunilor a doi angajați”.

Jukov a declarat duminică, într-o conferință de presă, că ofițerii „nu au evaluat corect situația și i-au pus pe civili în pericol”. De asemenea, el a spus că au acționat „neprofesionist și nedemn”.

„În calitate de ofițer de război, am decis să-mi prezint demisia din funcția pe care o dețin în prezent”, a declarat Jukov.

Autoritățile ucrainene spun că tratează atacul armat de sâmbătă drept un act terorist, dar nu au vorbit încă despre motivul atacului. Klîmenko a descris starea mentală a bărbatului ca fiind „evident instabilă”.

Opt persoane rămân în spital, dintre care un adult se afla într-o „stare extrem de gravă”, iar trei în stare gravă, au declarat oficialii.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus duminică că cei doi ofițeri au fost „la locul crimei, dar nu l-au oprit pe criminal și au fugit singuri”.

El i-a acuzat de „inacțiune” și a spus că un dosar penal în această privință, care va verifica și activitatea lor anterioară, este gestionat de biroul național de investigații al Ucrainei.

„Trecem printr-un război și, din păcate, în fiecare zi există pierderi umane din cauza atacurilor rusești. Este deosebit de dureros să pierzi oameni în felul acesta, într-un oraș obișnuit, doar pe stradă”, a spus Zelenski.

Încep să apară mai multe detalii despre victimele atacului. Un bărbat era tatăl unui copil rănit în atac. Se crede că o altă persoană care a murit este mătușa băiatului.

Atacatorul a fost identificat ca fiind un bărbat în vârstă de 58 de ani, originar din capitala Rusiei, Moscova, dar care locuia în cartierul Holosiivskyi în perioada premergătoare atacului armat.

Înainte, el locuise în regiunea estică Donețk, care se află în mare parte sub ocupație rusă și a fost vizată de un conflict separatist înainte de invazia la scară largă a Moscovei, au declarat oficiali ucraineni.

Arma pe care a folosit-o a fost înregistrată oficial, potrivit oficialilor. Acum se investighează cum a obținut documentele necesare pentru a-și reînnoi permisul.

Deși Kievul este adesea vizat de atacuri în timpul războiului cu Rusia, atacurile armate de acest fel sunt rare în oraș. Klîmenko a spus că nu va exista o verificare în masă a proprietarilor de arme în urma atacului.

„Cred că oamenii ar trebui să aibă dreptul la autoapărare armată. Mai ales după experiența când, la începutul invaziei la scară largă, civilii au primit arme pentru rezistența națională”, a adăugat el.

Cetățenilor ucraineni li se permite să dețină arme de foc neautomate, cu condiția să îndeplinească anumite condiții pentru permis, cum ar fi să nu aibă cazier judiciar sau antecedente de boli mintale.

De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în 2022, ucrainenii au putut purta arme pentru autoapărare și pentru a-și apăra țara. Un sondaj din 2023 privind armele de calibru mic a sugerat că doar aproximativ 3,4% dintre adulții ucraineni dețineau propria armă.