Şeful Uber anunţă că robotaxi-urile vor deveni o obişnuinţă pe străzile Europei. Care sunt primele ţări în care vor circula

Şeful Uber anunţă că robotaxi-urile vor deveni o obişnuinţă pe străzile Europei. Sursa foto: captură video YouTube / @Farzad

Dara Khosrowshahi, CEO la Uber, a transmis că Elveţia şi Germania, dar şi alte state europene, sunt deschise să implementeze, pe străzile lor, tehnologia mașinilor autonome, conform Politico.

Elveția și alte țări europene ar putea avea flote de taxiuri fără șofer pe străzile lor „mai devreme decât mai târziu”, a declarat CEO-ul Uber, Dara Khosrowshahi.

Khosrowshahi, care conduce serviciul de ride-sharing din 2017, a spus că Europa „a început să se deschidă către condusul autonom”, referindu-se la mașinile autonome. „De fapt, reglementările din Germania sunt destul de orientate spre viitor”, a declarat el.

„Există câteva țări, Elveția, de exemplu, unde credem că condusul autonom va deveni o realitate, cel puțin la scară mică, mai devreme decât mai târziu”, a spus Khosrowshahi.

În Statele Unite, companii precum Waymo permit consumatorilor să apeleze la mașini autonome, vehiculele fiind din ce în ce mai comune pe străzile orașelor precum San Francisco și Los Angeles. Compania a anunțat luna aceasta că intenționează să se extindă la Londra anul viitor.

Tehnologia a luat avânt și în China, Beijingul fiind lider mondial pe piață. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut la începutul acestei luni că Europa a fost în urma SUA și Chinei în ceea ce privește implementarea vehiculelor fără șofer.

SUA şi UE au reguli diferite

SUA și UE au reguli foarte diferite privind tehnologia, UE urmând reglementările elaborate de Națiunile Unite, în timp ce SUA nu.

SUA are un model de autocertificare prin care producătorii auto promit, în esență, că vehiculele lor respectă standardele. În UE, vehiculele trec printr-un proces de omologare de tip în care autoritățile verifică dacă mașinile respectă standardele. Acest lucru a făcut mult mai dificilă utilizarea tehnologiei în Europa.

„Mașinile autonome sunt deja o realitate în Statele Unite și China. Același lucru ar trebui să fie valabil și aici, în Europa”, a declarat von der Leyen la o conferință tehnologică din Torino.

Cu toate acestea, Khosrowshahi a adăugat că el crede că „toate mașinile vor fi autonome” abia în „peste 20 de ani”.

Imagini cu "robotaxiul" fără șofer al lui Elon Musk

La doar câteva zile după ce Tesla și-a lansat "robotaxiul" autonom în statul Texas, principalul organism de reglementare a siguranței transporturilor din SUA a solicitat informații de la compania lui Elon Musk despre mașini, după ce au apărut mai multe videoclipuri în care maşinile conduse de AI fie au mers pe contrasens, fie au depășit limita de viteză sau uneori au frânat brusc, fără să existe vreun pericol în trafic.

Pe de altă parte, taxiurile-robot au provocat un val de nemulţumiri în rândul localnicilor din statul Nevada. Oamenii au spus că maşinile conduse de Inteligenţa Artificială nu îi lasă să doarmă noaptea din cauza claxoanelor şi a luminilor intermitente.