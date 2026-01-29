Serghei Lavrov: Este nevoie de un regim ucrainean prorus pentru garantarea securităţii în Ucraina

Serghei Lavrov. sursa foto: Getty

Rusia va lua în considerare garanții internaționale de securitate doar în cazul unei Ucraine care are relații prietenoase cu Moscova, a declarat, joi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de agenția Interfax, relatează Agerpres.

Într-o intervenție susținută la Moscova, Lavrov a afirmat că autoritățile ruse nu cunosc detaliile eventualelor înțelegeri dintre Statele Unite și Ucraina privind garanțiile de securitate.

El a avertizat însă că, „dacă scopul este de a păstra (actualul) regim într-o parte a teritoriului fostei Ucraine pentru ca apoi acest regim să fie utilizat drept cap de pod pentru ameninţări la adresa Rusiei, atunci... astfel de garanţii cu greu vor asigura o pace fiabilă”.

Potrivit șefului diplomației ruse, Moscova rămâne deschisă unor acorduri de securitate colectivă în regiune, cu condiția ca acestea să includă și securitatea Federației Ruse.

Declarațiile lui Lavrov vin în contextul în care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat recent că un acord cu Statele Unite privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este aproape finalizat. Ministrul rus de externe a făcut referire în mod special la comentariile secretarului de stat american, Marco Rubio.

La Washington, Rubio a declarat miercuri că partea americană a acordului privind garanțiile de securitate este conturată, subliniind însă că evoluția depinde de reacția Moscovei. El a precizat, totodată, că astfel de garanții ar putea deveni aplicabile doar după încetarea ostilităților.

În cadrul audierilor din Senatul SUA, Rubio a exprimat rezervele administrației americane față de un mecanism de securitate care ar presupune desfășurarea de trupe europene. În opinia sa, capacitățile europene sunt insuficiente, ceea ce ar necesita un sprijin solid din partea Statelor Unite, scenariu care ar putea genera „potenţial obligaţii într-un viitor conflict”.

Începând din luna noiembrie, Statele Unite, Ucraina și mai multe state europene au purtat runde de negocieri pentru conturarea unui posibil aranjament de securitate postbelic. Potrivit DPA, Moscova a fost informată cu privire la aceste discuții de către negociatorii americani.

Pe fondul negocierilor, luptele continuă cu intensitate ridicată pe front. La sfârșitul săptămânii trecute, cu medierea Statelor Unite, delegațiile Ucrainei și Rusiei au purtat discuții directe pentru prima dată după o perioadă îndelungată.

O a doua rundă de negocieri, de această dată fără implicarea oficială a SUA, ar urma să aibă loc duminică, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, deși unele agenții internaționale relatează că reprezentanți americani ar putea fi totuși prezenți.

Între timp, la Kiev, șeful adjunct al administrației prezidențiale, Pavel Palisa, a declarat că armata rusă a primit un nou termen pentru ocuparea completă a Donbasului, regiune formată din Donețk și Lugansk, potrivit Unian.

„Planurile ocupanţilor ruşi nu s-au schimbat şi acum obiectivul lor este este să ajungă la graniţa administrativă a regiunii Donbas până la sfârşitul lunii martie începutul lunii aprilie”, a afirmat Palisa, precizând că acest termen se adaugă mai multor obiective similare stabilite anterior.

„Personal, nu văd nicio posibilitate ca Rusia să-şi îndeplinească acest obiectiv”, a precizat oficialul ucrainean, adăugând că Moscova urmărește, de asemenea, crearea unor zone tampon în regiunile Harkov și Sumî, în nord-est, precum și în Dnipropetrovsk, în centrul Ucrainei.