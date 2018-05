Situație revoltătoare în Statele Unite. O cercetătoare şi-a utilizat propriul sânge pentru a înlocui probele a 100 de pacienţi în cadrul unui studiu privind cancerul

Foto: Pixabay.com

O cercetătoare din Texas şi-a utilizat propriile probe de sânge pentru a le înlocui pe cele a 100 de pacienţi în cadrul unui studiu privind cancerul.

Maria Cristina Miron Elqutub, fostă cercetătoare din cadrul Universităţii din Texas a admis că şi-a utilizat şi etichetat propriile probe de sânge ca aparţinând celor 98 de pacienţi din cadrul unui studiu genetic.

US Office of Research Integrity (ORI) susţine că Elqutub a declarat că a modificat ”intenţionat” probele. Deşi niciun pacient nu a fost afectat de acest lucru, frauda are un impact uriaş asupra domeniului ştiinţific.

În urma neregulilor, Elqutub va fi asistată în următorii trei ani dacă va dori să realizeze alte cercetări, fiind supusă şi altor condiţii. În prezent, nu este cunoscut motivul pentru care Elqutub a decis să utilizeze propriul sânge pentru a-l înlocui pe cel al pacienţilor, scrie descopera.ro.