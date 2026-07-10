Șoc la Londra după uciderea unei foste eurodeputate din partidul lui Nigel Farage. Un bărbat de 26 de ani a fost arestat

3 minute de citit Publicat la 19:36 10 Iul 2026 Modificat la 20:03 10 Iul 2026

Susținătoare înfocată a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, ea a devenit europarlamentar din partea Partidului Brexit. Foto: Getty Images

Moartea unei foste deputate a provocat o undă de șoc printre politicienii de la Londra, după ce polițiștii au anunțat că au indicii că aceasta ar fi fost ucisă, relatează Agerpres. Decesul lui Ann Widdecombe a fost anunțat de familia ei în anterior în cursul zilei de vineri. Potrivit primelor informații, femeia în vârstă de 78 de ani a fost găsită moartă, în casa ei, cu răni grave pe corp.

ACTUALIZARE 20.00: Un bărbat de 26 de ani, cetățean britanic, a fost reținut vineri seara de polițiștii din Devon. El este suspectat că ar fi ucis-o pe fosta eurodeputată.

Poliția a precizat că la acest moment nu există indicii că crima ar fi fost motivată politic.

--Știrea inițială--

Într-o conferință de presă, polițiștii au anunțat că au fost chemaţi la adresa lui Ann Widdecombe joi în jurul prânzului, unde aceasta a fost găsită decedată, cu răni grave pe trup.

Poliția a deschis o anchetă pentru crimă și deja există un suspect.

„Ancheta noastră pentru crimă este în stadiu iniţial, dar avansează într-un ritm semnificativ. Desfăşurăm toate resursele necesare pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat şi pentru a identifica persoana responsabilă, despre care noi credem că este un bărbat alb”. a indicat poliţia din Devon şi Cornwall (sud-vestul Angliei).

Polițiștii au făcut apel la toți potențialii martori să contacteze anchetatorii.

„Sunte în mod special interesați să stăm de vorbă cu oricine ar fi putut observa ceva suspect în vecinătatea localităților Haytor Vale sau Haytor, ori cu orice persoană care deține imagini surprinse de camere de supraveghere (CCTV), camere de la videointerfoane sau camere de bord (dashcam), care ar putea ajuta în cadrul investigației”, au precizat anchetatorii.

Vineri dimineață, echipa lui Ann Widdecombe a anunțat moartea acesteia. „Știm că această veste va reprezenta un șoc uriaș pentru mulți dintre colegii și prietenii ei”, scria în comunicatul citat.

Potrivit informațiilor BBC, poliția a fost chemată la reședința lui Widdecombe joi, în jurul orei 11.40. Aceasta era deja decedată și era evident că suferise „răni serioase”.

Cu o zi înainte de moartea ei, Widdecombe a fost la o emisiune, unde a vorbit despre Reform UK și liderul partidului, Nigel Farage.

Premierul Keir Starmer a fost întrebat dacă există dovezi că atacul asupra lui Widdecombe a fost motivat politic. Prim-ministrul Marii Britanii a spus că nu va specula cu privire la acest caz specific, dar a atras atenția că securitatea politicienilor este „extrem de importantă”.

„Șeful Poliției m-a adus la curent cu detaliile cunoscute la acest moment, dar acum cred că este foarte important ca gândurile noastre să se îndrepte către familia și prietenii lui Ann Widdecombe”, a spus Starmer.

În ceea ce privește suspectul crimei, Starmer a spus: „Este în mod evident periculos și implor pe oricine are informații despre el să ajute poliția”.

Cine a fost Ann Widdecombe

Ann Widdecombe a fost deputată conservatoare între 1987 şi 2010 şi a deţinut diferite funcţii în guvernul condus de fostul premier John Major. Aceasta a părăsit partidul Conservator și s-a alăturat Reform UK, relatează BBC.

Widdecombe s-a născut în Bath, Somerset, în 1947, și a studiat latina la Universitatea din Birmingham, iar apoi filozofie, politică și economie la Universitatea Oxford.

Cariera ei politică s-a întins pe parcursul mai multor decenii: a fost deputat pentru Maidstone, în Kent, timp de 23 de ani și a activat ca ministru în cadrul Ministerului de Interne și al Ministerului Muncii în guvernul condus de John Major, între 1994 și 1997.

După ce a părăsit Parlamentul, a început o carieră în showbiz, apărând în emisiunea Strictly Come Dancing în 2010 și la Celebrity Big Brother în 2018.

Susținătoare înfocată a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, ea a devenit europarlamentar din partea Partidului Brexit, reprezentând regiunea South West England în Parlamentul European între 2019 și 2020.

În 2023, Widdecombe s-a alăturat partidului Reform UK al lui Nigel Farage, după ce formațiunea și-a schimbat numele din Partidul Brexit, și a avut o serie de apariții în calitate de purtător de cuvânt al partidului pe probleme de imigrație și justiție.