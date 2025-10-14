Șoferii care vor tranzita Bulgaria vor plăti vinietă de o zi din 2026. Cât va costa și pentru ce mașini este valabilă

Publicat la 18:51 14 Oct 2025

Șoferii care vor tranzita Bulgaria vor plăti vinietă de o zi din 2026. FOTO: Hepta

Șoferii care vor traversa Bulgaria vor putea plăti, începând cu 1 ianuarie 2026, o vinietă valabilă pentru o singură zi. Aceasta va fi destinată vehiculelor de până la 3,5 tone, potrivit Novinite.

Noua opțiune, la preț de 4,09 euro este pentru șoferii care folosesc drumurile țării pentru tranzit sau deplasări de scurtă durată.

Guvernul de la Sofia a anunțat că tariful pentru utilizarea rețelei rutiere republicane va fi aliniat la introducerea monedei euro în țara vecină.

Abordarea tarifară respectă principiul proporționalității și regula creșterii valorii cu o perioadă de valabilitate mai scurtă, ceea ce este în concordanță cu prețul altor viniete, susțin autoritățile bulgare.

Taxă compensatorie pentru vehiculele grele

Pentru vehiculele grele care circulă fără autorizație, va fi aplicată o taxă compensatorie de aproximativ 613 euro, menită să prevină utilizarea neautorizată a drumurilor cu taxă.

Această taxă este concepută ca factor de descurajare: depășește costul permiselor necesare, dar rămâne mai mică decât sancțiunile oficiale, descurajând utilizarea neautorizată a drumurilor cu taxă.

Noul decret actualizează, de asemenea, prevederile privind taxele legate de utilizarea specială a drumurilor prin intermediul instalațiilor comerciale de pe marginea drumurilor.

Stațiile de încărcare a vehiculelor electrice sunt incluse în mod explicit alături de stațiile de benzină, construcția și funcționarea lor necesitând acum o autorizație.

În plus, taxele pentru drumurile expres care nu erau menționate anterior în tarif se vor potrivi cu cele ale autostrăzilor.

Amendamentele introduc un nou articol care stabilește taxa pentru emiterea autorizațiilor către organismele notificate care evaluează conformitatea furnizorilor care oferă serviciul european de taxare electronică. Această actualizare cuprinzătoare reflectă pregătirile Bulgariei pentru tranziția la zona euro, modernizând în același timp cadrul de reglementare pentru utilizarea drumurilor și respectarea taxelor de drum.