Sondaj: Merz, ultimul în lume. Cancelarul Germaniei este mai nepopular decât Trump și Erdoğan

Publicat la 12:37 13 Apr 2026

Friedrich Merz. sursa foto: Getty

A câștigat alegerile în februarie și a devenit cancelar al celei mai mari economii din Europa. Trei luni mai târziu, Friedrich Merz este, potrivit unui sondaj internațional, cel mai nepopular șef de guvern din lume – cu un scor de aprobare de doar 19%, mai mic chiar și decât Trump sau Erdoğan, scrie Euronews.

Cancelarul german Friedrich Merz are cel mai scăzut nivel de aprobare dintre 24 de lideri mondiali aleși democratic: doar 19% dintre germani spun că sunt mulțumiți de activitatea sa, potrivit institutului american de cercetare a opiniei publice Morning Consult.

Președintele francez Emmanuel Macron se clasează pe locul al doilea de la coadă, cu 18% aprobare și 75% dezaprobare, în sondajul care monitorizează popularitatea liderilor din principalele democrații ale lumii.

Merz înregistrează însă cel mai ridicat nivel de dezaprobare – 76% - în timp ce 19% dintre respondenți s-au declarat mulțumiți de activitatea sa. Un sondaj recent realizat de Forsa pentru RTL a produs rezultate similare: 78% dintre respondenți nemulțumiți și 20% mulțumiți.

Manfred Güllner, directorul firmei de sondaje Forsa, a declarat pentru Euronews că Merz „era deja unul dintre cei mai nepopulari actori politici din Republica Federală în prima sa perioadă ca politician activ, la începutul anilor 2000”.

Nici după revenirea sa în politică popularitatea nu a crescut.

„Există rezerve masive, în special în rândul femeilor, al tinerilor alegători și al germanilor din Est. După alegerea sa ca al zecelea cancelar al Republicii, nu a reușit să reducă numeroasele rezerve față de el – dimpotrivă, acestea au crescut pe parcursul mandatului”, precizează Güllner.

Hermann Binkert, directorul institutului de sondaje Insa, a declarat că Merz „a încălcat promisiunile electorale, evoluția economică a Germaniei continuă să fie negativă, iar mulți își văd țara într-o spirală descendentă”.

„Nici tabăra burghez-conservatoare, nici cea progresistă de stânga-liberală nu este mulțumită de ceea ce pune în aplicare coaliția de guvernare”, a adăugat Binkert.

Turcia și SUA, în zona de mijloc

Potrivit sondajului, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan se situează în jumătatea inferioară a zonei de mijloc. Aproximativ o treime (36%) s-au declarat mulțumiți de activitatea sa politică, în timp ce exact jumătate (50%) dintre respondenții turci au exprimat dezaprobare. Nu este însă clar cum a fost realizat sondajul în Turcia – unii experți nu mai clasifică țara condusă de Erdoğan drept democrație, ci drept autocrație electorală.

Președintele american Donald Trump se clasează imediat înaintea lui Erdoğan, pe locul 10 de la coadă, în pofida operațiunilor militare lansate împotriva Iranului.

Aproximativ 38% dintre americani s-au declarat mulțumiți de activitatea sa, în timp ce 57% sunt nemulțumiți. Un sondaj realizat de The Economist a produs cifre similare: 37% mulțumiți și 56% nemulțumiți.

Tot în zona de mijloc se situează premierul spaniol Pedro Sánchez (38% pentru, 57% împotrivă), premierul italian Giorgia Meloni (39% față de 55%) și președintele argentinian Javier Milei (48% față de 49%).

Güllner a subliniat că germanii nu sunt „câtuși de puțin mai sceptici față de conducerea politică a țării lor decât alte națiuni”.

Alți cancelari, precum Konrad Adenauer, Willy Brandt și Gerhard Schröder, s-au bucurat de niveluri ridicate de acceptare.

„Din acest punct de vedere, marea nemulțumire față de actualul cancelar nu se datorează scepticismului general al germanilor față de conducerea politică, ci exclusiv persoanei lui Merz însuși”, a conchis Güllner.

Cu scorurile sale scăzute, Merz a coborât acum sub fostul cancelar Olaf Scholz. Chiar și la cel mai de jos punct al său, Scholz era semnificativ mai popular decât Merz, potrivit sondajelor. La jumătatea lunii iunie 2024, 28% dintre respondenți aprobau activitatea lui Scholz ca și cancelar, în timp ce 67% o evaluau negativ.

Cel mai ridicat nivel de aprobare îi revine premierului indian Narendra Modi (70%), urmat de președintele sud-coreean Lee Jae-myung (63%) și de premierul ceh Andrej Babiš (55%).

Sondajul Morning Consult intervievează adulți din fiecare țară și reflectă o medie mobilă simplă pe șapte zile.