Sondajele din Islanda arată că votul va fi strâns la referendumul de sâmbătă pentru aderarea la UE. Ce spun cifrele

1 minut de citit Publicat la 16:46 26 Aug 2026 Modificat la 16:46 26 Aug 2026

Islanda va vota la referendum dacă să continue negocierile de aderare cu UE. Foto: Profimedia Images

O majoritate restrânsă a islandezilor susține reluarea negocierilor pentru aderarea țării la Uniunea Europeană (UE), potrivit unui nou sondaj realizat înaintea referendumului de sâmbătă, 29 august, scrie Reuters.

Potrivit sondajului realizat de agenția Maskina în perioada 21-25 august, 51,3% dintre cei chestionați susțin reluarea negocierilor cu Bruxelles-ul, în timp ce 48,7% se opun, arată sursa citată.

De asemenea, un alt sondaj realizat în urmă cu două săptămâni arăta că 52,2% dintre islandezi erau de acord cu reluărea negocierilor, iar 47,8% erau împotrivă.

Cu toate acestea, votul din 29 august nu reprezintă un vot asupra aderării în sine, iar orice acord cu UE ar impune Islandei să organizeze un al doilea referendum privind aderarea la blocul comunitar, pe baza condițiilor convenite în cadrul negocierilor.

Concret, în cazul unui vot favorabil la referendumul de sâmbătă, negocierile pentru aderare ar putea începe până la sfârșitul anului 2026 și s-ar putea încheia în aproximativ 18-24 de luni, a transmis Ministerul islandez de Externe.

Islanda a renunțat în 2013 la negocierile pentru aderarea la UE, după patru ani de discuții. În ultimii ani, însă, interesul pentru aderarea la blocul comunitar a crescut, pe baza mai multor factori, printre care creșterea costului vieții și războiul din Ucraina.

Mai mult decât atât, Islanda a reluat acum discuțiile despre aderare și după amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump privind anexarea Groenlandei, situată între Islanda și Statele Unite.

În prezent, Islanda face deja parte din piața unică europeană și din spațiul Schengen, precum și din Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA), alături de Norvegia și Liechtenstein. Țara nu are însă un rol direct în procesul decizional al UE.

Aderarea ar permite astfel Islandei să participe direct la deciziile europene. În același timp, țara ar intra în uniunea vamală a UE și ar avea posibilitatea de a adopta moneda euro.