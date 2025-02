Sondajul care îi contrazice pe Trump și Musk: 74% dintre ucraineni îl consideră patriot pe Zelenski, două treimi aprobă acțiunile lui

74% dintre ucraineni îl consideră patriot pe președintele lor Volodimir Zelenski. Foto: Captură video/Youtube

74% dintre ucraineni îl consideră patriot pe președintele lor Volodimir Zelenski, și tot atâția îl consideră inteligent și informat, arată rezultatele unui sondaj realizat între noiembrie 2024 și ianuarie 2025, scrie Ukrainsak Pravda. Rezultatele sunt făcute publice în contextul în care în ultimele zile, Donald Trump și Elon Musk l-au atacat constant pe Zelenski și au susținut că ucrainenii nu au încredere în el.

Două treimi dintre ucraineni sunt de acord total sau tind să aprobe acțiunile lui Volodimir Zelenski ca președinte al Ucrainei, în timp ce 14,4% le dezaprobă, arată Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), care citează rezultatele unui sondaj realizat între noiembrie 2024 și ianuarie 2025 ca parte a proiectului Onukh IBIF (Identity and Borders in Flux: The Case of Ukraine) , finanțat de Academia Britanică.

La întrebarea „Aprobați sau dezaprobați acțiunile lui Volodimir Zelenski în calitate de președinte?”, 63% dintre ucraineni au răspuns afirmativ, ceea ce indică un avans ușor față de la sondajul anterior.

Sociologii au remarcat că indicatorul aprobării performanței acțiunilor lui Zelenski este aproape la același nivel ca indicatorul încrederii în el, în condițiile în care acești indicatori nu sunt identici.

"În plus, acești indicatori (atât aprobarea, cât și încrederea) sunt diferiți electoral, atunci când o persoană trebuie să aleagă dintr-o listă de candidați pentru care să voteze. În cazul votării, oamenii folosesc criterii de evaluare diferite și asta reflectă o atitudine diferită. Acum sunt multe manipulări cu datele și prezentarea nivelurilor de aprobare/încredere ca rating electoral, ceea ce este incorect", a subliniat KIIS.

Echipa de proiect Onukh IBIF i-a întrebat pe ucraineni și despre calitățile președintelui Zelenski.

Conform rezultatelor, 74% îl consideră un patriot al Ucrainei, 73% îl consideră inteligent și informat, 60% îl consideră onest și demn de încredere, iar 65% îl consideră un lider puternic.

În plus, studiul Onukh IBIF indică faptul că Zelenski conduce în sondaje pentru viitoarele alegeri, aproximativ 26%-32% dintre respondenți spunând că l-ar vota în primul tur. Petro Poroșenko, al cincilea președinte al Ucrainei și membru al partidului Solidaritatea Europeană, ar primi un sprijin de 5-6%.

Sociologii sugerează că Valeriy Zaluzhnyi, fostul comandant șef și actualul ambasador al Ucrainei în Marea Britanie, ar putea fi un candidat puternic într-un potențial al doilea tur, deși nu și-a exprimat public nicio ambiție politică.

Cercetarea a fost efectuată în perioada 22 noiembrie 2024 – 7 ianuarie 2025. Un total de 1.600 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste au fost intervievați telefonic.

Elon Musk a lansat, joi seară, un atac furibund la adresa lui Volodimir Zelenski, după ce președintele ucrainean a devenit o țintă predilectă a trumpiștilor și membrilor administrației de la Washington. Musk susține că Zelenski este „disprețuit” de ucraineni și că acesta este „motivul pentru care nu organizează alegeri” și că ar pierde un scrutin prezidențial „categoric”.

Donald Trump vorbește de mai multe zile, preluând propaganda rusă, de faptul că Zelenski nu este un lider „legitim” pentru că mandatul său oficial s-a încheiat în mai 2024. Totuși, legea ucraineană prevede că alegerile sunt suspendate pe perioada legii marțiale și că ele nu pot fi organizate decât în perioadă de pace.

Legea marțială a fost reînnoită în Ucraina periodic de când Rusia a invadat-o. Susținerea că Zelenski ar fi un președinte „ilegitim” este deseori folosită de regimul de la Kremlin ca formă de propagandă împotriva țării pe care o invadează.

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Ucraina ar trebui să organizeze noi alegeri prezidențiale susținând că Volodimir Zelenski, pe care l-a învinuit pentru războiul care durează de trei ani, are cotă de încredere de doar 4%.