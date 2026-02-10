Soția lui Friedrich Merz a căzut de pe bicicletă în timp ce se plimba alături de soțul ei. Ce a făcut cancelarul la o zi după accident

1 minut de citit Publicat la 16:28 10 Feb 2026 Modificat la 16:28 10 Feb 2026

Charlotte Merz și soțul său, cancelarul Germaniei, înainte de accidentul de bicicletă. Foto: Profimedia Images

Charlotte Merz, soţia cancelarului german Friedrich Merz, a suferit un accident în timp ce se plimba cu bicicleta alături de soţul ei.

Accidentul s-a petrecut sâmbătă, notează Agerpres, care citează DPA.

Soția cancelarului a fost transportată la spital, unde a rămas internată în urma căzăturii de pe bicicletă, a precizat marţi o purtătoare de cuvânt a Guvernului de la Berlin.

Soţii Merz se plimbau cu bicicletele în oraşul lor de reşedinţă, Arnsberg, situat în vestul Germaniei, la momentul în care s-a produs accidentul.

Charlotte Merz nu a suferit răni grave, în mare măsură datorită căştii de protecţie pe care o purta. Ea a fost externată după o scurtă perioadă de observaţie medicală.

Cancelarul nu s-a despărţit "nicio secundă" de soţia lui în tot acest timp, a menționat purtătoarea de cuvânt.

Cancelarul german a ieșit la plimbare cu bicicleta la o zi după accidentul soției sale

Însă incidentul nu pare să îi fi provocat o traumă de durată liderului german, deoarece Friedrich Merz a pornit într-o nouă excursie cu bicicleta în ziua următoare, oprindu-se pe parcurs la o cafenea din Arnsberg, relatează agenția germană de știri.

"Voia doar să bea o bere în linişte", a declarat proprietarul cafenelei, menţionând că unele persoane l-au abordat, totuşi, pe cancelar pentru a-i cere să facă fotografii alături de el.

Imaginile publicate de presa germană includ un selfie cu Merz alături de unul dintre chelnerii cafenelei şi o altă fotografie în care cancelarul se află lângă bicicleta sa parcată în faţa localului, în timp ce poartă o haină verde şi o cască de protecţie albastră.