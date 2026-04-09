Spania a calculat ce s-ar întâmpla dacă ar opri imigrația: Scădere economică, depopulare masivă și criză în sistemul de pensii

Guvernul Spaniei a analizat ce s-ar întâmpla dacă țara ar restricționa imigrația, iar concluziile nu sunt deloc confortabile. Executivul de la Madrid a ales o poziție clară într-una dintre cele mai mari dezbateri politice din Occident și susține că are date economice solide în spate, potrivit Euronews.

În timp ce multe guverne occidentale înăspresc controalele la granițe, premierul Pedro Sánchez susține o politică de imigrație relativ deschisă, bazându-se pe un raport tehnic care arată că restricțiile ar avea efecte economice negative importante.

Conform raportului, o reducere cu 30% pe an a imigrației ar duce la o scădere a PIB-ului Spaniei cu aproximativ 5% în 10 ani, cu 14% până în 2055 și cu 22% până în 2075, potrivit Oficiului Național de Prognoză și Strategie.

Consecințele unei restricții a migrației ar depăși cu mult cifrele principale ale PIB-ului. Peste 220.000 de ferme agroalimentare ar putea fi abandonate în termen de 50 de ani sau aproape trei din zece dintre cele care funcționează astăzi, agravând criza cronică de depopulare rurală a Spaniei.

Până la 2.300 de municipalități mici, aproximativ 20% din total, ar putea dispărea complet.

Provincii precum Orense și Zamora, unde vârsta medie depășește deja 50 de ani, se confruntă cu condiții demografice pe care raportul le compară cu cele din stepa siberiană.

Efectele de domino se agravează rapid. Mai puțini lucrători înseamnă mai puțini copii în școli - analiza preconizează închiderea a 32.000 de săli de clasă primare și 18.000 de săli de clasă secundare.

Centrele de asistență medicală primară din mediul rural ar urma, privând locuitorii rămași de serviciile de bază și accelerând chiar declinul pe care încearcă să îl inverseze.

Cine umple golurile?

Lucrătorii migranți susțin deja sectoare în care forța de muncă internă nu va merge la fel de entuziasmată.

În agricultură - unde condițiile precare din fermele din Huelva, Almería și Catalonia din interiorul țării au atras mult timp critici din partea grupurilor pentru drepturi - aceștia ocupă roluri care altfel ar rămâne goale.

Raportul susține că migranții generează între 15% și 25% din creșterea anuală a venitului mediu și, contrar presupunerii populare, nu reduc salariile sau perspectivele de angajare ale lucrătorilor autohtoni.

Politica este la fel de tensionată. O schemă de regularizare expresă introdusă în 2018 - care urmează să fie revocată în iunie - a acordat rezidența aproape automată la aproximativ 240.000 de cetățeni venezueleni.

Acordul lui Sánchez cu Podemos de la acea vreme a deblocat, de asemenea, un program extraordinar de regularizare, promovat de grupuri precum Regularisation Now, care a militat mult timp împotriva condițiilor de exploatare din fermele spaniole.

Cu sosirea mai puținilor lucrători migranți, oferta de îngrijire ar putea scădea cu 28% - la fel cum numărul persoanelor în vârstă aflate în întreținere crește cu aproape 60%, potrivit analiștilor ONPE.

În orașe precum Madrid, 90% dintre îngrijitori sunt deja de origine migrantă. Atingerea cererii viitoare de îngrijire ar necesita aproximativ 483.600 de lucrători suplimentari pe lângă nivelurile actuale de ocupare a forței de muncă, spun analiștii, citând cercetări realizate de BBVA, Universitatea din Cambridge și OCDE.

Aceste studii au acum peste un deceniu - ceea ce înseamnă că decalajul ar putea fi deja mai mare decât sugerează cifrele.

Forța de muncă medicală se confruntă cu propria sa criză. Grupul de lucru tehnic privind migrația, format din nouă cadre universitare de la universități spaniole, estimează că o reprimare ar reduce numărul de medici din țară cu 64.000 de specialiști - o lovitură serioasă pentru un sistem public de sănătate care se luptă deja cu liste de așteptare în creștere și o profesie aflată în prezent în grevă generală din cauza condițiilor de muncă.

Analiștii estimează că până în 2075, fiecare beneficiar ar trebui să contribuie cu încă 2.000 de euro pentru a menține nivelurile actuale ale beneficiilor - deși observă un paradox: finanțele publice ar atinge de fapt un vârf între 2050 și 2060, pe măsură ce Generația X, născută în timpul baby boom-ului spaniol de la sfârșitul erei Franco, își finalizează pensionarea.