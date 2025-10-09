Spania riscă un nou blackout care ar putea paraliza țara. Peste 60 de milioane de oameni ar putea fi afectați

Spania riscă un nou blackout care ar putea paraliza țara. Peste 60 de milioane de oameni ar putea fi afectați FOTO: Hepta

Spania ar putea fi afectată cu un nou blackout, potrivit operatorului rețelei electrice din țara iberică, în urma detectării, în ultimele două săptămâni, a unor fluctuații puternice de tensiune în sistem.

Red Eléctrica a trimis o solicitare „urgentă” către autoritatea sa de reglementare, solicitând permisiunea de a-și modifica procedurile de operare pentru a „consolida” instrumentele pe care le poate utiliza pentru a gestiona supratensiunile. Aceste supratensiuni ar putea afecta alimentările cu energie electrică în întreaga țară, potrivit Financial Times.

Cererea extraordinară este un semn că la puțin peste cinci luni de la devastatoarea pană de curent, care a lăsat aproape 60 de milioane de oameni fără energie electrică în peninsula Iberică, Spania nu a eliminat încă riscul unei repetări a crizei.

Ce a cauzat pana masivă de curent din aprilie

Pana de curent din aprilie a fost cauzată de o serie de supratensiuni pe care administratorii sistemului nu au putut să le controleze. Acestea au declanșat prăbușirea întregului sistem, după ce centralele electrice s-au deconectat automat de la rețea pentru a se proteja de daune.

CNMC, un organism de reglementare care supraveghează operatorul rețelei, a declarat miercuri seară că Red Eléctrica a raportat că „în ultimele două săptămâni a observat fluctuații bruște de tensiune în sistemul electric continental spaniol, care ar putea afecta securitatea aprovizionării dacă modificările propuse nu sunt implementate”.

Autoritatea de reglementare a inițiat o consultare publică de o săptămână înainte de a decide dacă permite modificările.

În propriul raport privind pana de curent, guvernul spaniol condus de socialiști a dat vina atât pe „planificarea defectuoasă” de la Red Eléctrica, cât și pe erorile de la centralele electrice pentru incapacitatea de a controla o supratensiune care ar fi trebuit să fie gestionabilă.

De la pana de curent, Red Eléctrica și-a intensificat utilizarea centralelor convenționale pe gaz și nucleare, ale căror turbine mari rotative ar trebui să ofere mai multă stabilitate sistemului decât centralele eoliene și solare.

În ziua panei de curent, o supratensiune cheie a provenit de la una dintre cele mai mari centrale solare din Spania, dar anchetele privind incidentul au descoperit că rețeaua a experimentat o serie de fluctuații neobișnuite în zilele precedente.