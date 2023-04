Lecţii de viaţă de la o sportivă care a trăit 500 de zile la 70 de metri adâncime, într-o peșteră din Spania: "Rămâi conștient de sentimentele tale"

O sportivă din Spania, Beatriz Flamini, în vârstă de 50 de ani, a petrecut 500 de zile trăind la 70 de metri adâncime într-o peșteră din afara Granadei, fără niciun contact cu lumea exterioară. Iată cu ce scop a făcut acest demers.

Sursa foto: Facebook | Reuters

Beatriz Flamini este o sportivă de elită și alpinistă. Se pare că ea ar fi doborât recordul mondial pentru cea mai lungă perioadă de timp petrecută într-o peșteră, potrivit echipei sale de sprijin, în cadrul unui experiment monitorizat îndeaproape de oamenii de știință care încearcă să afle mai multe despre capacitățile minții umane și despre ritmurile circadiene, relatează Reuters.

Ea avea 48 de ani când a intrat în peșteră și a sărbătorit singură două zile de naștere sub pământ.

Beatriz și-a început provocarea sâmbătă, pe 20 noiembrie 2021 - înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, de criza costului vieții care a rezultat, de sfârșitul obligativității purtării măștii COVID din Spania și de moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

Sportiva a ieșit vineri în lumina primăverii în sudul Spaniei, purtând ochelari negri, purtându-și echipamentul și zâmbind larg. A fost întâmpinată de camere de luat vederi și de echipa sa de susținere care, purtând măști, a îmbrățișat-o.

Beatriz și-a descris experiența ca fiind „excelentă, imbatabilă”, adăugând că timpul a zburat.

„Când au venit să mă ia, eu dormeam. Am crezut că s-a întâmplat ceva. Am întrebat: „Deja? Sigur că nu”. Nu-mi terminasem cartea”.

Întrebată dacă s-a gândit vreodată să apese pe butonul de panică sau să părăsească peștera, ea a răspuns: „Nu am vrut să mă gândesc la asta. Niciodată. De fapt, nu am vrut să ies”.

Flamini și-a petrecut timpul în subteran făcând exerciții, pictând, desenând și împletind căciuli de lână. Ea a luat două camere GoPro pentru a documenta timpul petrecut și a consumat 60 de cărți și 1.000 de litri de apă, potrivit echipei sale de sprijin. Au existat momente grele - cum ar fi atunci când peștera a fost invadată de muște - și unele „frumoase”, a spus ea. „Dacă acesta este visul tău și ți-l realizezi, de ce să plângi?”.

Ea a spus că s-a concentrat pe păstrarea „coerenței”, mâncând bine și savurând liniștea. Aștepta cu nerăbdare bunătăți precum avocado, ouă proaspete și tricouri curate pe care echipa ei de sprijin le-a trimis înainte, „ca niște zei”, eliminându-i și deșeurile, notează Mediafax.

„Nu vorbeam cu mine însămi cu voce tare, dar aveam conversații interne și mă înțelegeam foarte bine cu mine însămi”, a glumit ea.

„Trebuie să rămâi conștient de sentimentele tale - dacă ți-e frică, este ceva firesc, dar nu lăsa niciodată panica să intre, altfel rămâi paralizat”.

Ea a insistat că echipei sale i s-a spus să nu o contacteze sub nicio formă, nici măcar în legătură cu un deces în familie. „Dacă nu este nicio comunicare, nu este nicio comunicare, indiferent de circumstanțe. Oamenii care mă cunosc știau și au respectat acest lucru”.

Flamini a fost monitorizată de un grup de psihologi, cercetători, speologi - specialiști în studiul peșterilor - și preparatori fizici care i-au urmărit fiecare mișcare și i-au monitorizat bunăstarea fizică și mentală.

Potrivit agenției spaniole de știri EFE, experiența ei este studiată de oameni de știință de la universitățile din Granada și Almeria și de o clinică de somn din Madrid, pentru a determina impactul izolării sociale și al dezorientării temporare extreme asupra percepției timpului, posibilele modificări neuropsihologice și cognitive la care sunt supuși oamenii sub pământ și impactul asupra ritmului circadian și a somnului.

Flamini a declarat că acum abia așteaptă să facă un duș și să împartă o farfurie de ouă prăjite și cartofi prăjiți cu prietenii. Ea a spus că se va lăsa pe mâna medicilor pentru a studia impactul asupra corpului și minții sale, înainte de a planifica noi proiecte de alpinism și speologie.

Site-ul Guinness Book of Records acordă titlul de „cea mai lungă perioadă de supraviețuire prinsă sub pământ” celor 33 de mineri chilieni și bolivieni care au petrecut 69 de zile la 688 m sub pământ după prăbușirea minei de cupru-aur San José din Chile, în 2010. Un purtător de cuvânt al Guinness nu a fost în măsură să confirme dacă există un record separat pentru timpul petrecut voluntar într-o peșteră și dacă Flamini l-a doborât.