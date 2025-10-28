Stare de urgență în Jamaica, Bahamas și Cuba, din cauza Uraganului Melissa. MAE a emis atenționări de călătorie pentru românii de acolo

Uraganul Melissa de categoria a cincea, 27 octombrie 2025. Sursa foto: Hepta/ Zuma Press/ NOAA

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis atenționări de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Jamaica, Republica Cuba și Uniunea Bahamas, în contextul fenomenelor meteorologice extreme generate de Uraganul Melissa.

Stare de urgență în Jamaica

Autoritățile din Jamaica au declarat stare de urgență în cursul zilei de marți, pe durata manifestării uraganului. Populația din principalele zone aflate în pericol a primit ordin de evacuare, printre localitățile vizate aflându-se Port Royal și Kingston, Portland Cottage și Rocky Point (Clarendon), Old Harbour Bay (St. Catherine), precum și Taylor Land, Bull Bay, New Haven și Riverton City (St. Andrew).

MAE recomandă cetățenilor români aflați pe teritoriul Jamaicăi să urmeze instrucțiunile autorităților locale și să urmărească în permanență evoluția sistemului tropical prin intermediul surselor oficiale:

Institutul Național de Meteorologie din Jamaica

Tropical Storm Melissa – Jamaica Information Service

Centrul Național al Uraganelor din SUA – www.nhc.noaa.gov/cyclones/

Alerte și în Cuba și Bahamas

MAE informează, de asemenea, că autoritățile din Republica Cuba și Uniunea Bahamas au decretat stare de urgențăîn contextul apropierii uraganului Melissa.

În Cuba, sunt vizate în special centrul și estul insulei – provinciile Camaguey, Las Tunas, Holguin, Granma, Santiago de Cuba și Guantanamo –, precum și regiunile Ciego de Avila și Sancti Spiritus. Conform estimărilor, uraganul va atinge Cuba în zilele de 28 și 29 octombrie, urmând să se deplaseze ulterior spre Uniunea Bahamas, unde se așteaptă fenomene meteo extreme în 29 octombrie.

Autoritățile din Bahamas au dispus evacuarea locuitorilor din insulele Inagua, Acklins, Crooked, Mayaguana și Ragged.

Recomandările MAE pentru cetățenii români

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români:

să respecte instrucțiunile autorităților locale, inclusiv în caz de evacuare;

să urmărească site-urile oficiale ale instituțiilor de meteorologie: Institutul Național de Meteorologie din Cuba – www.insmet.cu Departamentul de Meteorologie din Bahamas – met.gov.bs Centrul Național al Uraganelor din SUA – www.nhc.noaa.gov/cyclones/



Cetățenii români care se află în zonele afectate sau care se confruntă cu situații de urgență pot contacta Ambasada României la Havana la numărul de telefon de permanență +53 528 683 86.

MAE reamintește importanța informării prealabile înaintea oricărei deplasări în zone afectate de fenomene meteorologice extreme și recomandă consultarea constantă a Alerte de călătorie MAE disponibile pe site-ul www.mae.ro/travel-alerts.