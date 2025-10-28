„Uluitor și înspăimântător în același timp”. Imagini incredibile filmate de Forțele Aeriene SUA chiar în ”ochiul” uraganului Melissa

Imagini incredibile filmate de Forțele Aeriene SUA chiar în centrul uraganului Melissa. FOTO: Captură video CNN

Forțele Aeriene ale SUA au publicat un clip video care arată cum avionul Hurricane Hunter în timp ce zbura în interiorul uraganului Melissa, înainte ca furtuna violentă să lovească Jamaica, scrie CNN.

În timp ce populația este avertizată să nu iasă din casă pe fondul furtunii violente din Caraibe, aeronavele de tipul „Hurricane Hunter” („Vânător de uragane”) zboară în interiorul sau în jurul ciclonilor tropicali pentru a aduna date important despre vreme.

STUNNING footage from this mornings Hurricane Hunters recon flight, showing the interior eyewall of category 5 Hurricane Melissa.



The appearance of U.S. Department of Defense (DoW) visual information does not imply or constitute DoW endorsement. pic.twitter.com/toYO710tPw — Michigan Storm Chasers (@MiStormChasers) October 28, 2025

Aeronava Forțelor Aeriene ale SUA face parte din din Escadrila53 de Recunoaștere Meteorologică și a zburat în ochiul furtunii Melissa, în timp ce uraganul de categoria 5, cea mai înaltă, este așteptat să producă daune „castrofale” în Jamaica, apoi să se deplaseze spre Cuba.

Echipajul a efectuat mai multe treceri prin furtună pentru a colecta date meteorologice pentru Centrul Național de Uragane.

Uraganul Melissa este considerat cea mai puternică furtună din acest an. A provocat deja trei decese pe insula din Caraibe,și patru decese în Haiti și Republica Dominicană, scrie BBC.