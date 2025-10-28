”Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Uraganul Melissa e cel mai puternic de pe planetă din acest an. Trei oameni au murit în Jamaica

Uraganul Melissa e cel mai puternic de pe planetă din acest an. FOTO: Getty Images

Jamaica se pregătește pentru cea mai puternică furtună din acest an, și posibil cea mai puternică înregistrată vreodată pentru națiunea insulară, în timp ce meteorologii americani avertizează că vor fi condiții „catastrofale și care pun viața în pericol”. Uraganul Melissa, care se așteaptă să atingă uscatul marți dimineața, a provocat deja trei decese pe insula din Caraibe,și patru decese în Haiti și Republica Dominicană, scrie BBC.

Cu viteze ale vântului de până la 282 km/h, Melissa este o furtună de categoria cinci, cea cu intensitate maximă. Și se intensifică.

Experții avertizează că ritmul lent al uraganului ar putea însemna ploi torențiale prelungite în unele zone, crescând riscul de inundații mortale și alunecări de teren.

This footage from inside the eye of Category 5 Hurricane Melissa might be the most jaw-dropping video ever captured of a hurricane’s eye, showcasing the infamous “stadium effect." pic.twitter.com/AEhj2g2Ban — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 27, 2025

Guvernul jamaican a făcut tot posibilul pentru a se pregăti pentru o furtună „cum nu am mai văzut niciodată”, a declarat ministrul Informațiilor, Dana Morris Dixon, pentru Shaun Ley la emisiunea Newshour de la BBC.

We are witnessing some of the most jaw-dropping hurricane satellite imagery ever recorded in the Atlantic.



Category 5 Hurricane Melissa is stalled off Jamaica with near-perfect structure and a crystal-clear eye. pic.twitter.com/Cu6tgJRFmL — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 28, 2025

Cu posibile precipitații de până la 100 de centimetri în anumite părți ale națiunii insulare, Dixon spune că acestea sunt „cifre pe care nu le-am mai văzut niciodată în Jamaica în ceea ce privește precipitațiile”. Și, pe lângă toate acestea, a adăugat Dixon, octombrie este deja luna ploioasă a țării. „Solul este deja foarte saturat. Și dacă plouă atât de mult, vom avea inundații, inundații extinse și alunecări de teren în zonele muntoase.”

Ea a spus că ultimul uragan care a lovit direct Jamaica a fost acum 37 de ani și a îndemnat oamenii să ia acest lucru în serios. Jamaica are 881 de adăposturi active, iar toate sunt gratuite, a adăugat ea.

Uraganul Melissa va aduce „inundații fulgerătoare catastrofale și care pun viața în pericol” în Jamaica, a declarat Centrul Național pentru Uragane:

„Rămâneți în adăposturi. Până marți se așteaptă inundații catastrofale și numeroase alunecări de teren. Rafalele puternice pot duce la daune extinse la infrastructură, pene prelungite de curent și comunicații și comunități izolate. De-a lungul coastei de sud, se anticipează până marți furtuni care pot pune viața în pericol și aduc valuri devastatoare. Neluarea unor măsuri imediate poate duce la vătămări grave sau pierderi semnificative de vieți omenești.”, a comunciat Centrul, citat de CNN.

Melissa va lovi Cuba marți noaptea sau miercuri dimineața, iar apoi se va îndrepta spre Bahamas și zonele înconjurătoare.