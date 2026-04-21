Statele UE ar putea fi forțate să împartă între ele combustibilul pentru avioane: "Ce e voluntar acum ar putea deveni obligatoriu"

Dacă actuala criză a combustibilului pentru avioane va duce la penurii în întreaga Uniune Europeană, țărilor membre li s-ar putea solicita să își împartă rezervele de combustibil, a declarat marți comisarul pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, potrivit Politico.

UE „menține stocuri de urgență” de combustibil pentru avioane care „pot fi și vor fi eliberate numai dacă este necesar”, a spus el în timpul unei conferințe de presă după o videoconferință cu miniștrii transporturilor din UE, adăugând: „Orice eliberare națională de combustibil trebuie să se facă în deplină transparență pentru a evita distorsiunile pieței”.

Întrebat în marja evenimentului dacă țările UE ar trebui să fie obligate să își coordoneze și să își împartă rezervele de combustibil pentru avioane, el a spus: „Ceea ce este voluntar astăzi ar putea deveni obligatoriu”. Cu toate acestea, el a susținut că „nu este nevoie de panică” cu privire la rezervele de combustibil în blocul comunitar.

„Vom evalua dacă avem nevoie de o obligație de stoc minim pentru combustibilul pentru avioane, care să impună statelor membre să mențină rezerve minime de urgență”, a spus el în timpul conferinței de presă.

Tzitzikostas a mai spus că planul AccelerateEU — pe care Comisia îl va prezenta miercuri ca răspuns la recentele șocuri de pe piața energiei — va include crearea unui nou observator al combustibililor, care „va începe cu combustibilul pentru avioane” și eforturi pentru a asigura „o aprovizionare alternativă cu combustibil pentru avioane pentru Europa, cum ar fi combustibilul de tip A produs în Statele Unite”.

Cu toate acestea, combustibilul produs în SUA diferă de standardul internațional Jet A1, ceea ce face mai dificilă creșterea importurilor către UE. De asemenea, ar fi necesare ajustări ale infrastructurii pentru a menține separați cei doi combustibili, potrivit lui George Shaw, analist senior în domeniul petrolului la Kpler.

Prețurile combustibilului pentru avioane din Europa s-au dublat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, iar companiile aeriene din UE au început să anuleze zborurile neprofitabile și să retragă aeronavele lor cele mai puțin eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil.

Premierul Germania a declarat că va convoca Consiliul Național de Securitate în următoarele zile pentru a aborda situația combustibilului pentru avioane.