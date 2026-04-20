Cresc temerile că aeroporturile din Germania ar putea rămâne fără kerosen. Cancelarul Merz convoacă Consiliul de Securitate

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că va convoca „prompt” Consiliul de Securitate al țării pentru a discuta riscurile tot mai mari privind o posibilă penurie de combustibil pentru avioane, în urma blocajelor cauzate de războiul din Iran, potrivit Politico.

„Scopul nostru este clar: întreprinderile și cetățenii trebuie să se poată baza pe aprovizionarea cu produse esențiale, cum ar fi motorina, benzina și combustibilul pentru avioane”, a declarat el la deschiderea târgului comercial de la Hanovra.

Prețurile combustibilului pentru avioane în Europa s-au dublat de când SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului pe 28 februarie. Teheranul a ripostat blocând majoritatea transporturilor maritime prin strâmtoarea Ormuz, un punct de blocare pentru aproximativ o cincime din fluxurile globale de petrol.

Deși a recunoscut că situația actuală este „tensiunoasă”, Merz a spus că țara are acces suficient la combustibilii cheie în acest moment. Dar, a adăugat el, „dacă condițiile se înrăutățesc, suntem pregătiți să acționăm” și a insistat că „toate instrumentele disponibile” vor fi folosite pentru a asigura securitatea aprovizionării.

Consiliul de Securitate Națională al Germaniei, care este compus din miniștri cheie ai guvernului și experți sectoriali, a fost înființat anul trecut pentru a coordona răspunsurile rapide la amenințările majore. Decizia de a convoca grupul semnalează că Berlinul consideră că deficitul de combustibil pentru avioane ar putea deveni o problemă semnificativă.

Autoritățile germane vor discuta cu reprezentanții industriei petroliere

Ministrul Economiei, Katherina Reiche, a dezvăluit săptămâna trecută planuri de contingență și urmează să se întâlnească luni cu furnizorii de combustibil, reprezentanții companiilor aeriene și operatorii aeroportuari.

Decizia Germaniei de a se pregăti pentru o posibilă situație de criză contrastează cu eforturile Bruxelles-ului de a minimiza îngrijorările. Comisarul UE pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a declarat vineri că nu există „nicio indicație” a unui deficit de combustibil pentru avioane - chiar dacă companiile aeriene, inclusiv KLM și Lufthansa, au redus zborurile ca răspuns la creșterea exagerată a prețurilor la combustibil.

Experții din industrie avertizează că, chiar dacă fluxurile de transport maritim prin strâmtoarea Ormuz se normalizează, se așteaptă ca prețurile să rămână ridicate în viitorul previzibil. Directorul general al Asociației Internaționale a Transportului Aerian, Willie Walsh, a declarat la începutul acestei luni că ar putea dura „o perioadă de luni” pentru ca aprovizionarea cu combustibil să revină la niveluri normale.

Experții au avertizat că industria aeriană europeană riscă o penurie „sistemică” de combustibil pentru avioane în următoarele săptămâni dacă blocada strâmtorii Ormuz continuă, existând potențialul de a reduce sute de zboruri.