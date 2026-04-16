Criza de kerosen duce la anularea zborurilor și creșterea prețurilor. Ce companii au anunțat taxe chiar și pentru biletele cumpărate

Avioanele din Europa ar putea rămâne la sol din cauza crizei de kerosen. Foto: GettyImages

Industria aeriană europeană riscă o penurie „sistemică” de combustibil pentru avioane în următoarele săptămâni dacă blocada Strâmtorii Ormuz continuă, existând potențialul de a reduce sute de zboruri, potrivit experților.

Claudio Galimberti, economist-șef la Rystad Energy, a declarat pentru CNBC că situația cu care se confruntă companiile aeriene „depinde în mare măsură de câte nave vor trece prin strâmtoare”.

„Situația în următoarele trei, patru săptămâni poate deveni sistemică, astfel încât putem avea reduceri drastice ale zborurilor în Europa deja începând din mai și iunie”, a adăugat el.

Traficul pe această cale navigabilă, vitală din punct de vedere strategic, a fost oprit după ce Iranul a închis-o în timpul războiului cu SUA și Israel, ceea ce a dus la o creștere bruscă a prețurilor petrolului.

După eșecul negocierilor de pace dintre SUA și Iran în weekend, SUA au început o blocadă a navelor care intră și ies din porturile iraniene din Strâmtoarea Ormuz, cu scopul de a reduce exporturile de petrol ale Iranului și de a crește presiunea asupra Teheranului.

Rico Luman, economist senior la ING, a declarat: „Există multe avertismente privind iminentele penurii în săptămânile următoare, dacă nu va mai exista aprovizionare.”

„Am văzut aceste nave oprindu-se acum, așa că proviziile din Orientul Mijlociu s-au epuizat și avem nevoie de înlocuitori”, a declarat Luman.

ACI Europe, care reprezintă aeroporturile din întreaga UE, a declarat săptămâna trecută că o penurie ar putea apărea chiar și după trei săptămâni, perturbând sezonul de vârf al călătoriilor cu „impacturi economice dure”.

Mai multe state membre ale UE se bazează pe impulsul economic al sezonului estival de călătorii, călătoriile aeriene generând 851 de miliarde de euro în PIB pentru economiile europene pe an și susținând 14 milioane de locuri de muncă, potrivit grupului.

„Am văzut deja constrângeri în Asia, așadar Asia este legată de Orientul Mijlociu, cel mai dependent de acesta, în special pentru combustibilul pentru avioane. Așadar, am văzut constrângeri în țări precum Vietnam și Thailanda privind transportul aerian, dar acestea se extind și în Europa, deoarece este o piață globală”, a spus Luman.

Războiul dintre SUA și Israel cu Iranul, care a început pe 28 februarie, a dus la o creștere vertiginosă a prețurilor petrolului la peste 100 de dolari pe baril , provocând un șoc energetic, companiile aeriene fiind cel mai grav afectate. Prețurile combustibilului pentru avioane au crescut cu 103% față de luna precedentă, începând cu martie, potrivit Asociației Internaționale a Transportului Aerian.

Companiile aeriene anulează zboruri și cresc prețurile

Companiile aeriene europene anulează deja zborurile și reduc așteptările de profit, pe măsură ce conflictul continuă.

„Am văzut deja mai multe anunțuri privind creșterile prețurilor biletelor”, a declarat Luman. „Așadar, dacă situația rămâne aceeași, vor urma și altele, și nu ne așteptăm ca prețurile petrolului să scadă la nivelurile anterioare... deci acest lucru este relevant pentru clienți, desigur, pentru călătoriile lor.”

Aurigny, o companie aeriană cu sediul pe insula Guernsey, a anunțat la sfârșitul lunii martie că va reduce capacitatea de zbor pe anumite rute între aprilie și iunie din cauza „instabilității globale sporite”, precum și că va adăuga o suprataxă temporară de 2 lire sterline pentru bilete.

Compania aeriană scandinavă SAS a anunțat că anulează 1.000 de zboruri în aprilie, în timp ce directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a declarat că operatorul va încerca să anuleze unele zboruri și să reducă capacitatea pe parcursul verii dacă deficitul de combustibil va continua.

Directorul general Wizz Air a avertizat în martie că se așteaptă la o scădere de 50 de milioane de euro a profitului net din 2026, în timp ce directorul general al Virgin Atlantic, Corneel Koster, a declarat marți pentru Financial Times că compania aeriană se va chinui să obțină profit în acest an, chiar și după adăugarea suprataxelor pentru combustibil.

„Indiferent ce se va întâmpla în Golf în viitor... o parte din aceste perturbări ale prețurilor globale la energie vor rămâne”, a declarat Koster pentru FT.

Volotea, companie aeriană low-cost din Spania, a început să trimită mesaje celor care au cumpărat în avans bilete de avion că trebuie să plătească 14 euro în plus.

Compania aeriană germană Lufthansa, una dintre cele mai importante companii aeriene din Europa, a declarat că nu exclude imobilizarea la sol a unor avioane ca măsură de reducere a costurilor, avertizând că „acest lucru ar putea fi inevitabil”.

Directorul general al Lufthansa, Carsten Spohr, a declarat pentru ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung că operatorul are planuri de urgență în cazul în care situația se înrăutățește.

El a spus că, deși Lufthansa nu a redus încă numărul de destinații pe care le oferă, compania are planuri de a ține la sol între 20 și 40 dintre aeronavele sale mai vechi, mai puțin eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, și de a reduce capacitatea aeriană cu 2,5%-5%.

Corneel Koster, CEO al companiei Virgin Atlantic, cu sediul în Marea Britanie, a declarat marți într-un interviu acordat Financial Times că, în acest moment, compania aeriană are provizii sigure de combustibil pentru avioane de aproximativ șase săptămâni.

De asemenea, el a avertizat că prețurile mai mari „vor rămâne aici”, în ciuda unui armistițiu prudent în Iran.