Aeroporturile europene riscă să rămână fără combustibil pentru avioane în mai puţin de trei săptămâni

Aeroporturile europene se pot confrunta cu o penurie "sistemică" de combustibil pentru avioane dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă complet în următoarele trei săptămâni, au avertizat oficialii de la ACI Europe, organizația care reprezintă aeroporturile din UE, relatează publicaţia Financial Times.

Reprezentanţii din cadrul ACI Europe au declarat că rezervele de kerosen sunt în scădere, iar "impactul activităților militare asupra cererii" pune o presiune suplimentară asupra aprovizionării, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Într-o scrisoare văzută de jurnaliştii ziarului de business şi adresată comisarului european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, organizația avertizează asupra "îngrijorărilor tot mai mari ale industriei aeroportuare privind disponibilitatea combustibilului pentru avioane și necesitatea unei monitorizări și intervenții proactive la nivelul UE".

"Dacă tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz nu va fi reluat într-un mod semnificativ și stabil în următoarele trei săptămâni, o criză sistemică de combustibil pentru avioane va deveni realitate în UE", se arată în scrisoare, potrivit sursei citate.

Îngrijorările sunt amplificate și de apropierea sezonului de vârf al verii, când traficul aerian susține întregul ecosistem turistic de care depind multe economii europene.

Unele țări asiatice, precum Vietnam, au început deja să raționalizeze combustibilul pentru avioane, însă Europa nu se confruntă, deocamdată, cu penurii generalizate, deși prețurile s-au dublat, iar companiile aeriene avertizează asupra posibilelor anulări de zboruri.

În ciuda anunțului privind un armistițiu de două săptămâni în conflictul cu Iranul, făcut de președintele american, Donald Trump, prețurile globale ale petrolului au rămas ridicate.

În nord-vestul Europei, prețul de referință pentru combustibilul de aviație a ajuns joi la 1.573 de dolari pe tonă, conform Argus Media, față de aproximativ 750 de dolari înaintea conflictului cu Iranul. SUA și Israel au lansat o operațiune militară în Iran în urmă aproape o lună şi jumătate, vizând obiective strategice, fapt care a amplificat tensiunile în regiune și riscul extinderii conflictului.

Companiile aeriene europene spun că mai au rezerve pentru câteva săptămâni, însă furnizorii nu pot garanta livrări până în luna mai.

Patru aeroporturi din Italia au introdus, în weekendul trecut, restricții privind combustibilul pentru avioane după o perturbare la un furnizor important, deși problema nu a fost legată direct de Strâmtoarea Hormuz, rută prin care trece aproximativ 40% din aprovizionarea globală cu kerosen.

În scrisoarea sa, ACI Europe a cerut monitorizare la nivelul întregii Uniuni Europene pentru a ajuta industria să își coordoneze răspunsul. "În prezent, nu există o cartografiere sau o evaluare la nivelul UE privind producția și disponibilitatea combustibilului pentru avioane", se arată în document.

Ulterior, au mai fost precizate următoarele aspecte: "O criză de aprovizionare ar perturba grav operațiunile aeroportuare și conectivitatea aeriană, cu riscul unor efecte economice dure pentru comunitățile afectate și pentru Europa, în cazul unei penurii sistemice de combustibil pentru avioane".

Companiile aeriene au început deja să reducă anumite curse, deoarece prețurile mai mari la combustibil au făcut unele rute neprofitabile.

Oficialii de la Delta Air Lines au anunțat săptămâna aceasta că va reduce capacitatea cu 3,5%, inclusiv unele zboruri din mijlocul săptămânii și pe timpul nopții, pentru a compensa costurile mai mari cu combustibilul. Compania estimează cheltuieli suplimentare de 2 miliarde de dolari între aprilie și iunie.

Și reprezentanţii de la Air New Zealand au redus unele zboruri din cauza costurilor mai mari, iar compania poloneză LOT taie din cursele mai puțin populare și se așteaptă la creșterea prețurilor biletelor.