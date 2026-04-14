UE nu se confruntă cu un deficit de kerosen, dar pot apărea probleme de aprovizionare în viitorul apropiat, anunță Comisia Europeană

1 minut de citit Publicat la 15:14 14 Apr 2026 Modificat la 15:14 14 Apr 2026

Avion alimentat cu kerosen pe pistă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În acest moment nu există deficit de kerosen în Uniunea Europeană, dar problemele legate de aprovizionare ar putea apărea şi situaţia rămâne o preocupare majoră, a anunţat, marţi, Comisia Europeană, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Companiile aeriene europene au cerut UE să intervină cu măsuri de urgenţă pentru a ţine sub control efectele războiului din Orientul Mijlociu, inclusiv închiderea spaţiilor aeriene, dar şi sporirea temerilor privind deficitul de combustibil de avion, conform unui document analizat de Reuters.

„Nu există nicio dovadă în prezent că UE s-ar confrunta cu un deficit de combustibil, dar în viitorul apropiat ar putea apărea probleme legate de aprovizionare”, le-a spus jurnaliştilor un purtător de cuvânt al Executivului comunitar.

„Aprovizionarea cu ţiţei a rafinăriilor europene rămâne stabilă, nu este necesară eliberarea de stocuri suplimentare în acest moment. Totuşi, aceasta rămâne preocuparea noastră principală”, a adăugat oficialul.

Prețuri mai mari la biletele de avion

Conflictul din Orientul Mijlociu a scumpit petrolul şi a închis spaţiile aeriene, provocând probleme companiilor de zbor. O provocare majoră pentru transportatori este gestionarea costurilor volatile cu combustibilul, având în vedere restricţiile din jurul Strâmtorii Ormuz.

Luna trecută, companiile aeriene membre Airlines 4 Europe (A4E) au avertizat că vor trebui să transfere costurile suplimentare pe seama pasagerilor.

Asociaţia reprezintă transportatori importanţi precum Deutsche Lufthansa AG, Air France-KLM şi IAG SA, proprietarul British Airways.

Îngrijorările legate de aprovizionarea cu combustibil pentru avioane cresc pe măsură ce se apropie sezonul aglomerat de călătorii estivale, ACI Europe avertizând asupra unei penurii sistemice de combustibil în regiune peste trei săptămâni, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată până atunci.