Statul a anunțat că oferă câte 70.000 de dolari pentru fiecare nou-născut, dar tinerii spun că nu au timp pentru copii, în Singapore

Singapore încearcă să inverseze una dintre cele mai grave crize demografice din istoria sa, oferind familiilor aproape 70.000 de dolari singaporezi drept sprijin financiar FOTO: Getty Images

Singapore încearcă să inverseze una dintre cele mai grave crize demografice din istoria sa, oferind familiilor aproape 70.000 de dolari singaporezi drept sprijin financiar pentru fiecare copil, de la naștere până la vârsta de 17 ani.

Măsura vine în contextul în care rata totală de fertilitate a orașului-stat a coborât la nivelul record de 0,87 copii per femeie, una dintre cele mai scăzute rate din lume. Guvernul speră că noile stimulente financiare vor convinge mai multe cupluri să întemeieze o familie, însă costul ridicat al vieții și schimbările sociale ridică semne de întrebare cu privire la eficiența programului, potrivit The Guardian.

Pachetul anunțat de prim-ministrul Lawrence Wong include un ajutor de 10.000 de dolari singaporezi la nașterea copilului, granturi pentru cheltuieli medicale și educaționale, credite financiare acordate pe parcursul copilăriei, reducerea taxelor pentru grădinițele subvenționate și extinderea concediului parental.

„Viitorul Singapore va fi la fel de puternic precum familiile care îl construiesc”, a declarat Wong.

Pentru o parte dintre tinerii singaporezi, însă, banii nu rezolvă principalele motive pentru care amână sau renunță la ideea de a avea copii. Un sondaj YouGov arată că unul din patru singaporezi nu intenționează să devină părinte.

Costurile ridicate ale vieții, presiunea profesională, competitivitatea sistemului educațional și lipsa timpului sunt printre principalele obstacole. Lee, un angajat din sectorul financiar, în vârstă de 34 de ani, spune că el și soția lui sunt mulțumiți de viața lor actuală și consideră că un copil ar presupune schimbări majore, inclusiv renunțarea la călătorii și la o parte din timpul liber.

„Sprijinul financiar nu este totul”, spune el. „Creșterea corectă a unui copil necesită mult timp, iar noi nu putem oferi acest lucru în acest moment”.

Problema demografică are însă consecințe economice importante. Singapore se îndreaptă spre statutul de societate „super-îmbătrânită”, ceea ce înseamnă că peste 21% din populație va avea peste 65 de ani. În același timp, numărul adulților activi, care trebuie să susțină o populație vârstnică tot mai numeroasă, este în scădere.

Pentru cuplurile care își doresc copii, noile măsuri reprezintă totuși un sprijin important. Iqbar Hisham, în vârstă de 27 de ani, spune că ajutoarele pentru îngrijirea copiilor i-au oferit mai multă încredere în posibilitatea de a întemeia o familie după căsătorie.

Alți părinți consideră că sprijinul financiar trebuie dublat de ajutor concret din partea familiei și de mai mult timp disponibil. Shu Rong Teo, mamă a trei copii, spune că a reușit să îmbine viața de familie cu cariera doar cu sprijinul unei menajere și al socrilor.

„Este nevoie de o întreagă comunitate pentru a crește un copil”, spune ea.

Pentru Singapore, provocarea rămâne, așadar, mai complexă decât valoarea unui pachet financiar. Guvernul poate reduce costurile creșterii unui copil, însă decizia de a deveni părinte este influențată și de timp, siguranță profesională, presiuni sociale și stilul de viață pe care tinerii sunt sau nu dispuși să îl schimbe.