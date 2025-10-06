Statul Illinois şi oraşul Chicago l-au dat în judecată pe Donald Trump pentru desfăşurarea "ilegală" a Gărzii Naţionale

Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a condamnat decizia. Foto: Getty Images

Statul Illinois și orașul Chicago au dat luni în judecată administrația Trump pentru desfăşurarea trupelor Gărzii Naționale în Chicago, în contextul în care Casa Albă vizează orașele conduse de democrați. Deciziile de trimitere a Gărzii Naţionale au generat proteste împotriva campaniei federale de aplicare a legilor privind imigrația, scrie CNN.

"Desfășurarea de trupe federalizate în Illinois de către inculpați este în mod evident ilegală. Reclamanții solicită acestei instanțe să oprească federalizarea ilegală, periculoasă și neconstituțională a membrilor Gărzii Naționale a Statelor Unite, inclusiv a Gărzii Naționale din Illinois și Texas", se arată în plângerea depusă.

Procesul vine la două zile după ce Casa Albă a anunțat că președintele Donald Trump a autorizat desfășurarea a 300 de membri ai Gărzii Naționale din Illinois la Chicago pentru a "proteja ofițerii și bunurile federale". Aceasta relansează o strategie aplicată anterior în fața protestelor împotriva Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA din Los Angeles și Washington, D.C.

Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a condamnat decizia. Duminică, după ce a aflat că administrația intenționa, de asemenea, să trimită 400 de membri ai Gărzii Naționale din Texas în Illinois și Oregon, printre alte state – Pritzker a comparat acțiunea cu o "invazie".

Procesul solicită instanței să ordone administrației să înceteze federalizarea sau desfășurarea oricăror trupe ale Gărzii Naționale în Illinois și, în sens mai larg, să declare federalizarea acestor trupe ca fiind ilegală.

Plângerea, depusă la un tribunal districtual federal din Illinois, susține că desfășurările sunt motivate politic și că Trump are un istoric îndelungat de comentarii "amenințătoare și jignitoare" la adresa orașului Chicago și a statului Illinois. Printre inculpații numiți se numără președintele Trump, secretarul Departamentului de Securitate Internă, Kristi Noem, și secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Procesul intentat de statul Illinois urmează unei contestări similare față de decizia administrației de a trimite trupe federale ale Gărzii Naționale în Portland, Oregon. Oficialii din Oregon și California au protestat, iar un judecător federal numit de Trump a blocat temporar, duminică, desfășurarea Gărzii Naționale în Portland din orice alt stat.