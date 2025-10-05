Trump trimite Garda Națională în Chicago

<1 minut de citit Publicat la 09:17 05 Oct 2025 Modificat la 09:23 05 Oct 2025

300 de militari din Garda Națională vor fi trimiși în Chicago. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a semnat sâmbătă un ordin executiv pentru a trimite 300 de membri ai Gărzii Naţionale la Chicago, într-un moment în care un judecător federal a blocat un ordin similar pentru Portland, două oraşe democrate vizate de preşedintele american, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Preşedintele Trump a autorizat ca 300 de membri ai Gărzii Naţionale să protejeze agenţii şi bunurile federale” în Chicago, a declarat purtătoarea sa de cuvânt Abigail Jackson.

Anunţul a fost aspru criticat de senatorul democrat din Illinois, Dick Durbin, care l-a numit complet nejustificat şi a spus că „preşedintele nu încearcă să combată criminalitatea, ci să răspândească frica”.

Donald Trump a făcut din lupta contra imigraţiei clandestine o prioritate absolută, evocând o „invadare” a SUA de către „criminali veniţi din străinătate” şi comunicând mult asupra expulzărilor, ICE (poliţia imigraţiei) fiind unul dintre instrumentele principale în acest sens.

Președintele american Donald Trump a amenințat încă de luna trecută cu intervenția militară în Chicago, al treilea oraș ca mărime din Statele Unite. „Chicago va înțelege de ce se numește Departamentul de Război”, a afirmat Trump.