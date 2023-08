Steagul Ucrainei, arborat lângă clădirea temutului serviciu secret FSB, în orașul rusesc Nijni Novgorod

Mai multe înregistrări video postate pe rețelele de socializare și verificate de CNN arată steagul galben-albastru, la înălțime, cu o clădire vizibilă pe fundal.

Steagul pare să fi fost agățat de liniile de electricitate deasupra unei șosele.

CNN relatează că drapelul ucrainean ar fi fost, între timp, dat jos de către departamentul local de pompieri.

The Ukrainian flag could be seen near the FSB building in Nizhny Novgorod today.



Local media reports that the flag has already been removed. pic.twitter.com/PKT3GMO7X9