Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, ar putea merge la Kiev după Paște. „O posibilă călătorie este în discuție”

O echipă de oficiali americani, condusă de emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, ar putea merge la Kiev în această lună în încercarea de a relansa discuțiile privind un acord de pace, potrivit șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Politico.

„Kushner, Witkoff, și senatorul republican Lindsey Graham, aceștia sunt cei așteptați să vină. Cine va mai fi acolo vom vedea”, a declarat Kiril Budanov pentru Bloomberg, sâmbătă.

Vizita ar putea avea loc la scurt timp după Paștele Ortodox, care se sărbătorește pe 12 aprilie. Casa Albă nu a comentat remarcile lui Budanov. Bloomberg a citat un oficial american care a declarat că „o posibilă călătorie a lui Witkoff și Kushner în Ucraina este în discuție”, dar nu a fost încă confirmată.

Trump a făcut presiuni asupra lui Zelenski să accepte un acord care să pună capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, un acord care ar putea include cedarea de către Kiev a unor părți din teritoriul său.

Zelenski a spus în interviul din 25 martie că Washingtonul și-a legat oferta de garanții de securitate pentru un acord de pace cu Ucraina de cedarea de către Kiev a întregii sale regiuni estice Donbas către Rusia.

Secretarul de stat american Marco Rubio a respins pe 27 martie afirmația lui Zelenski , spunând că SUA nu a făcut nicio astfel de stipulație în discuțiile sale cu Ucraina.

„Este o minciună. Este regretabil că a spus asta pentru că știe că nu este adevărat și că nu asta i s-a spus”, a spus Rubio.

Cedarea regiunii Donbas a făcut parte dintr-un plan controversat în 28 de puncte prezentat de SUA atât Kievului, cât și Moscovei anul trecut. Conform acestui plan, Ucraina urma să organizeze alegeri în termen de 100 de zile de la sfârșitul războiului.

Zelenski și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea că războiul Washingtonului în Iran ar putea distrage atenția de la Ucraina.

„Trebuie să recunoaștem că nu suntem prioritatea de astăzi. De aceea mă tem că un război lung în Orientul Mijlociu ne va oferi mai puțin sprijin”, a declarat el pentru Associated Press sâmbătă.