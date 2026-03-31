Volodimir Zelenski

Administrația Trump insistă că Ucraina trebuie să cedeze regiunea extinsă a Donbasului către statul agresor pentru a „pune capăt războiului”, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de Axios.

„Președintele Trump și echipa sa vor să pună capăt războiului. Dar de ce ar trebui să plătim noi pentru asta? Noi nu suntem agresorii. Ei nu văd altă modalitate de a-l opri pe Putin decât să retragă trupele ucrainene de pe teritoriul nostru”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat Axios. El a menționat că o astfel de decizie ar submina securitatea Ucrainei, dar că Trump nu înțelege acest lucru.

Între timp, cele mai recente discuții ale delegației ucrainene cu trimisul prezidențial american Steve Witkoff și cu ginerele președintelui american, Jared Kushner, care au avut loc la Miami în perioada 21-22 martie, s-au încheiat cu un eșec, a recunoscut Zelenski. Acesta a adăugat că se teme că, după încheierea războiului împotriva Iranului, Trump va relua presiunile asupra Ucrainei pentru a accepta concesii teritoriale în favoarea agresorului rus.

Anterior, Zelenski a declarat într-un interviu acordat Reuters că SUA leagă garanțiile de securitate pentru Ucraina de retragerea trupelor din regiunea Donbasului. „Din păcate, în opinia mea, președintele Trump încă alege o strategie de a exercita o presiune mai mare asupra părții ucrainene”, a spus Zelenski. Cu toate acestea, secretarul Departamentului de Stat, Marco Rubio, a numit acest lucru o „minciună”.

„Este păcat că președintele Volodimir Zelenski a spus asta, pentru că știe că nu este adevărat. Nu asta i s-a spus. I s-a spus evidentul: garanțiile de securitate nu vor funcționa până la sfârșitul războiului”, a susținut Rubio. Potrivit acestuia, SUA au transmis doar poziția Rusiei cu privire la Donbas către Kiev: dacă autoritățile ucrainene nu fac concesii, conflictul va continua. Rubio a spus, însă, că, în acest caz, decizia rămâne a Ucrainei.

La rândul său, la o întâlnire din 26 martie cu membrii Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia (RSPP), Vladimir Putin și-a anunțat intenția de a lupta „până la granițele Donbasului” și a invitat companiile să facă contribuții voluntare la buget. El a explicat această decizie invocând refuzul Ucrainei de a ceda voluntar regiunea în timpul negocierilor trilaterale cu Statele Unite.

Între timp, ritmul avansului trupelor rusești în 2025 a fost cel mai lent din ultimii peste 100 de ani de război modern, potrivit experților de la Centrul pentru Strategie și Studii Internaționale (CSIS), cu sediul la Washington. Cu un cost mediu de 35.000 de victime pe lună, armata rusă a preluat controlul a 0,8% din teritoriul ucrainean (4.831 kilometri pătrați). În unele zone, rata de avans a variat între 23 și 70 de metri pe zi.