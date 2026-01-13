Sursa foto: hepta

Un nou manual de economie pentru studenți va fi elaborat în Rusia. Acesta va demonta „mitul” creșterii economice în condiții democratice și va prezenta teoria economiei socialiste a liderului sovietic Iosif Stalin, scrie The Moscow Times.

Valery Fadeev, președintele Consiliului Prezidențial pentru Drepturile Omului (HRC), a condus lucrările la noul manual. El a anunțat acest lucru pentru RBC. Potrivit acestuia, manualul de 350-400 de pagini va fi intitulat „Eseuri de economie și științe economice”. Acesta ar putea fi predat încă din anul universitar viitor de către sociologi, politologi și istorici.

„Scopul nostru nu este să infirmăm nimic, nu să denunțăm liberalismul. Liberalismul este pur și simplu prea îngust. Scopul nostru este să le arătăm elevilor întreaga anvergură și complexitate a vieții”, a remarcat Fadeev. El a adăugat că noul manual va evita „matematizarea excesivă”, deoarece „chiar și astrologia are o relevanță științifică mai mare decât unele ramuri moderne, matematizate ale economiei”. Manualul va infirma, de asemenea, „miturile” despre daunele protecționismului și creșterea prosperității doar în țările democratice. „Acest lucru este neadevărat. Dacă ne uităm la istoria economică, este descris în manuale, inclusiv în cele occidentale, că creșterea economică a avut loc întotdeauna în țări cu regimuri mai mult sau mai puțin stricte”, a declarat șeful Consiliului pentru Drepturile Omului.

Fadeev, însă, a precizat că nu se opune democrației; „țara noastră s-a dezvoltat pur și simplu sub dominația sovietică, sub un regim strict”. Un capitol amplu va fi dedicat industrializării Rusiei din anii 1930 până în anii 1960, iar Stalin va fi prezentat ca autor al cărții „Problemele economice ale socialismului în URSS”. Potrivit șefului Consiliului pentru Drepturile Omului, manualul va examina și lucrările economiștilor ruși Nikolai Kondratiev, Alexander Chayanov, Mihail Tugan-Baranovsky și ale academicianului Academiei Ruse de Științe, Serghei Glaziev. În același timp, nu există planuri de a menționa lucrările recenților laureați ai Premiului Nobel pentru economie, cum ar fi Daron Acemoglu. „Sunt slabi. Știința economică s-a ofilit; trebuie să ne întoarcem la rădăcini”, a remarcat Fadeev.

Manualul va include și un capitol despre economia rusă modernă, acoperind perioada „de la prăbușirea anilor 1990, trecând prin redresarea anilor 2000 până la starea sa actuală”. Cu toate acestea, autorii manualului nu vor oferi nicio denumire specifică pentru actualul sistem economic rus. „De ce să-l etichetăm?”, a explicat șeful Consiliului pentru Drepturile Omului.