Studiu LinkedIn: micile afaceri europene cresc datorită AI, dar succesul depinde de conținutul creat de oameni

Adoptarea AI nu este uniformă și, în unele cazuri, rămâne superficială. sursa foto: Getty

Inteligența artificială deschide uși pe care micile afaceri europene nu și le-ar fi imaginat în urmă cu câțiva ani: acces mai ușor pe piață, costuri mai mici și capacități care înainte necesitau bugete mari și echipe specializate. Totuși, în ciuda entuziasmului, adoptarea reală a AI rămâne redusă, iar încrederea comunităților continuă să depindă de oameni. Acesta este motivul pentru care tot mai mulți antreprenori investesc în creatori, experți și chiar în propriile echipe pentru a produce conținut autentic, relatează Euronews.

Un studiu al platformei LinkedIn arată că numărul membrilor care își adaugă acest titlu în profil este în plină expansiune în Europa: +85% în Țările de Jos, +69% în Regatul Unit, +68% în Spania, +61% în Germania și +49% în Franța.

Cel puțin jumătate dintre antreprenorii de mici afaceri din Marea Britanie, Germania și Franța spun că inteligența artificială le facilitează accesul pe piață, oferindu-le capabilități care până nu demult erau posibile doar cu bugete mari și echipe specializate.

Eurostat confirmă această tendință: numărul microîntreprinderilor (companii cu mai puțin de 10 angajați) a crescut constant în ultimii ani.

Cel mai important este că multe mici afaceri consideră că inteligența artificială le permite să își ridice obiectivele și să „lovească peste greutatea lor”, concurând cu branduri mult mai mari.

Britanicii sunt cei mai entuziasmați (76%), urmați de spanioli (73%), în timp ce francezii (58%) rămân ceva mai prudenți.

Cât de mult folosesc, în realitate, micile afaceri inteligența artificială?

Adoptarea AI nu este uniformă și, în unele cazuri, rămâne superficială.

De fapt, doar aproximativ un sfert dintre angajații micilor afaceri o folosesc pentru sarcini avansate – precum analiza datelor sau lucrul cu agenți AI.

Conform sondajului LinkedIn, Franța are cel mai mare procent de angajați „pro-AI”, însă acesta este de doar 2%, în timp ce cele mai scăzute procente de utilizare avansată se înregistrează în Italia și Suedia, ambele cu 22%.

Chiar și când vorbim despre cele mai simple sarcini AI – redactarea emailurilor, rezumarea notițelor, căutările online – unele mici afaceri raportează o utilizare redusă, precum cele din Franța (28%) și Italia (30%).

Faptul că firmele europene întâmpină dificultăți în evoluția digitală nu este nou: doar 58% dintre IMM-urile europene (cu mai puțin de 250 de angajați) au atins un nivel de bază de digitalizare, potrivit Eurostat.

„Micile afaceri se mișcă mai repede decât marile organizații, dar viteza nu este suficientă”, a declarat Sue Duke, șefa diviziei EMEA & LATAM și a politicilor publice la LinkedIn.

„Cele care vor fi în frunte în 2026 sunt cele care folosesc AI pentru a-și scala capacitatea, pentru a inova și pentru a prelua sarcinile repetitive. Asta eliberează echipele să se concentreze pe munca umană care creează un avantaj real: construirea relațiilor, rezolvarea problemelor și luarea unor decizii strategice mai clare”, a adăugat ea.

Un viitor promițător pentru micile afaceri?

În ciuda provocărilor legate de adoptarea AI, antreprenorii de mici afaceri rămân foarte încrezători că tehnologia îi va ajuta să își atingă obiectivele de venituri. Cei mai optimiști sunt germanii, cu o rată de 78%.

Italienii și olandezii sunt mai prudenți, cu 60%, respectiv 58%.

„Perspectivele de creștere ale IMM-urilor sunt în general pozitive”, notează Eurobarometrul 2025 privind acest segment de afaceri. „Din 2021, aproape jumătate dintre IMM-uri au raportat creșteri ale cifrei de afaceri și ale numărului de angajați”.

„Privind înainte, 67% se așteaptă la creșterea cifrei de afaceri, iar 46% plănuiesc să își extindă forța de muncă – deși majoritatea preconizează o creștere modestă, sub 10% anual”, adaugă raportul. „Start-up-urile ies în evidență: aproape una din cinci estimează o creștere de peste 20% pe an”.

Vestea bună pentru noi, oamenii, este că, în mijlocul unei „invazii” de conținut generat de AI, majoritatea micilor antreprenori își doresc, în primul rând, voci umane pentru a construi încredere în comunitățile lor.

Mai exact, investesc mai mulți bani în oameni – nu doar creatori sau experți, ci chiar propriii angajați.

Spaniolii înregistrează cea mai mare rată (80%) a celor care direcționează mai multe resurse către conținutul comunitar creat de oameni, urmați de britanici (77%) și francezi, în mod consecvent cu scepticismul lor față de AI (75%).

Unii antreprenori au decis să acționeze personal: 60% dintre micii antreprenori francezi spun că au devenit ei înșiși creatori de conținut, în Marea Britanie procentul urcă la 64%, iar în Germania la 53%.

Formatul preferat pentru a interacționa cu publicul rămâne conținutul video scurt – precum reel-urile de pe Instagram – urmat de conținut sponsorizat, studii de caz și rapoarte de specialitate.