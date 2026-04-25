Studiu: New York, în pericol major de inundații. 4,4 milioane de oameni ar putea fi expuși unor pagube extreme

Aproximativ 4,4 milioane de newyorkezi – jumătate din populația orașului – și aproape tot New Orleans-ul ar putea suferi pagube extreme în cazul unor inundații majore, avertizează un studiu publicat în revista Science Advances. Cercetătorii au identificat opt metropole de pe coasta de est a Statelor Unite aflate în pericol ridicat, din cauza altitudinii scăzute, a densității urbane și a apropierii de apă, și cer măsuri urgente de la factorii de decizie, scrie Live Science.

New York-ul ar putea înregistra cel mai mare număr de persoane afectate: 50% din populația orașului – aproximativ 4,4 milioane de oameni – și 47% din clădiri sunt în prezent expuse unui risc ridicat de pagube extreme în cazul unei inundații majore, conform unei evaluări publicate miercuri în revista Science Advances.

New Orleans se confruntă cu cel mai mare risc relativ: 98% din populație – aproximativ 375.000 de persoane – și 99% din infrastructură prezintă un risc ridicat de expunere la pagube extreme, potrivit studiului.

Celelalte șase orașe menționate în raport sunt Houston, Miami, Norfolk (Virginia), Charleston (Carolina de Sud), Jacksonville (Florida) și Mobile (Alabama).

Nivelul ridicat de amenințare și de pagube cu care se confruntă aceste orașe este rezultatul combinației dintre altitudinea scăzută, densitatea mare a populației, drenajul deficitar, înălțimea clădirilor, cantitatea de precipitații și apropierea de apă. Autorii studiului au îndemnat factorii de decizie să colaboreze cu actorii locali pentru a reduce riscul de inundații, folosind soluții bazate pe natură alături de infrastructuri precum porți de protecție contra inundațiilor, diguri și baraje.

„Astfel de politici ar trebui să restricționeze dezvoltarea urbană în zonele cu risc ridicat, promovând totodată integrarea sistematică a soluțiilor bazate pe natură”, au scris autorii.

Riscul de inundații

Inundațiile sunt cel mai costisitor tip de dezastru natural din Statele Unite, generând pagube de miliarde de dolari anual. Până în 2050, nivelul mării de-a lungul coastei continentale a SUA ar putea crește cu până la 30 de centimetri, iar inundațiile provocate de uragane sunt, la rândul lor, tot mai frecvente pe coasta de est, din cauza schimbărilor climatice.

Având în vedere că aproximativ 30% din comitatele situate de-a lungul coastelor Golfului Mexic și Atlanticului prezintă un risc ridicat de inundații, este esențial să se identifice măsurile cele mai eficiente de prevenire a pagubelor, au scris autorii.

Cercetătorii au folosit algoritmi de învățare automată (machine learning) pentru a evalua riscul de inundații pe coasta de est, pe baza datelor istorice privind pagubele, furnizate de Agenția Federală pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA).

Aceste date constau în evaluări vizuale, din perspectivă aeriană, ale pagubelor suferite de proprietăți în urma unor inundații majore recente, inclusiv uraganul Isaac din 2012 și uraganul Irma din 2017. Studiul a clasificat proprietățile distruse complet drept „pagube extreme provocate de inundații”.

Echipa a compilat apoi date privind 16 factori de risc și a elaborat o hartă a riscului de inundații, utilizând acești factori pentru a estima expunerea la pagube. Printre factorii analizați s-au numărat hazardurile naturale (distanța față de apă, altitudinea), factorii de expunere (densitatea populației) și vulnerabilitatea populației (procentul persoanelor care trăiesc în sărăcie).

Pe baza acestor factori, modelul a generat un „indice de risc de inundații” cu scoruri de probabilitate cuprinse între „foarte scăzut” și „foarte ridicat”. Au putut fi astfel estimate orașele costiere cu cel mai mare risc de inundații cu pagube extreme, iar echipa a calculat numărul de persoane și clădiri care ar fi expuse.

Houston și Mobile (Alabama) prezintă, de asemenea, un risc ridicat de pagube extreme și, alături de New York și New Orleans, aceste orașe necesită „atenție prioritară din partea factorilor de decizie", au scris autorii.

Houston și Mobile (Alabama) prezintă, de asemenea, un risc ridicat de pagube extreme și, alături de New York și New Orleans, aceste orașe necesită „atenție prioritară din partea factorilor de decizie”, au scris autorii.

Autorii au evidențiat și câteva soluții pentru reducerea pagubelor: parcările construite cu beton impermeabil ar trebui înlocuite cu pavele înierbate, care permit solului să absoarbă apa, iar zonele umede și luncile inundabile ale râurilor ar trebui restaurate și conectate la sistemele de drenaj urbane, pentru a facilita evacuarea rapidă a apei din orașe.