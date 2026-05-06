SUA anunță că au "neutralizat" un petrolier iranian. A fost lovit cu tunurile unui F-18. Trump: "Foarte posibil să avem un acord"

Aparat F/A-18 Super Hornet implicat în operațiunea Epid Fury. Autoritățile SUA au anunțat că au tras, miercuri, asupra unui petrolier al Teheranului care încerca să spargă blocada impusă de SUA porturilor iraniene. Foto: Getty Images

Armata americană a anunțat miercuri că a deschis focul asupra unui petrolier sub pavilion iranian care ar fi încercat să forțeze blocada impusă de Washington porturilor iraniene.

"Forțele americane care operează în Golf au acționat pentru respectarea blocadei și au scos din funcțiune un petrolier sub pavilion iranian fără încărcătură, care încerca să navigheze către un port iranian, miercuri, la 09:00 ora Washingtonului", a comunicat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) într-o postare pe rețeaua X.

"După ce echipajul navei Hasna nu a ținut cont de avertismentele repetate, forțele americane au scos din funcțiune cârma petrolierului trăgând mai multe salve dintr-un aparat F/A-18 Super Hornet, care a decolat de pe portavionul USS Abraham Lincoln, desfășurat în regiune", a precizat CENTCOM, specificând că "Hasna nu se mai află în drum spre Iran".

Este a doua oară când Statele Unite au intervenit pentru a neutraliza o navă iraniană care a sfidat blocada impusă pe 13 aprilie de Washington, după ce prima runda de negocieri cu Teheranul a eșuat.

Pe 19 aprilie, forțele americane, de data aceasta operând de pe un distrugător, au vizat sala motoarelor navei Touska după ce au ordonat echipajului să evacueze, neutralizând astfel nava.

Deși blocada porturilor iraniene continuă, Donald Trump a anunțat marți suspendarea operațiunii americane "Proiectul Libertate", lansată cu doar 48 de ore mai devreme pentru a permite trecerea prin Strâmtoarea Ormuz a sutelor de nave blocate în Golf.

Trump a invocat "progresele uriașe înregistrate în vederea unui acord cuprinzător și definitiv cu conducerea iraniană".

Președintele american a crescut însă presiunea asupra Iranului miercuri, amenințând că va bombarda țara "cu o intensitate mult mai mare decât înainte" dacă liderii săi nu ajung la un acord cu Washingtonul.

Trump consideră un acord drept "foarte posibil" după "discuții foarte bune" în ultimele 24 de ore

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că este "foarte posibil" să se ajungă la un acord cu Iranul după ceea ce a descris ca fiind "discuții foarte bune" în ultimele 24 de ore, notează AFP, citată de Agerpres.

"Am avut discuții foarte bune în ultimele 24 de ore şi este foarte posibil să ajungem la un acord", a declarat președintele Statelor Unite în timpul unui schimb de opinii cu jurnaliștii în Biroul Oval.

Anterior, presa internațională a relatat că administrația americană estimează că ar fi "aproape" de o înțelegere cu Iranul în baza unui proiect de memorandum de o pagină.

Documentul ar fi menit să pună capăt războiului și să stabilească un cadru pentru negocieri mai ample privind programul nuclear iranian, potrivit Axios, care a citat doi oficiali americani și alte surse la curent cu stadiul discuțiilor.

Printre punctele proiectului de memorandum s-ar afla un angajament prin care Teheranul și-ar asuma să oprească temporar îmbogățirea uraniului.

În schimb, Statele Unite ar urma să ridice sancțiunile impuse republicii islamice și să deblocheze miliarde de dolari din fonduri iraniene înghețate.

De asemenea, ambele părți ar urma să elimine restricțiile privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.