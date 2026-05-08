SUA anunță că vor revoca pașapoartele părinților cu datorii la pensia alimentară

Departamentul de Stat al SUA a anunțat că va începe să revoce pașapoartele americanilor care datorează sume mari pentru pensia alimentară a copiilor.

Departamentul a precizat că părinții care au datorii restante de peste 2.500 de dolari la plata pensiei alimentare ar putea fi afectați, însă măsura îi va viza în special pe cei cu „datorii restante semnificative”, potrivit BBC.

Departamentul de Stat a declarat că utilizează „instrumente de bun-simț pentru a sprijini familiile americane și pentru a consolida respectarea” legislației SUA, într-o abordare despre care spune că va impune părinților respectarea „obligațiilor lor legale și morale față de copiii lor”.

Persoanele cu astfel de datorii au fost sfătuite să își achite obligațiile către agențiile statale relevante pentru a preveni revocarea pașaportului.

Odată ce un pașaport este revocat, acesta nu va mai putea fi folosit pentru călătorii. Cei cărora li se revocă pașapoartele nu vor fi eligibili pentru a primi unul nou până când nu își achită datoria privind pensia alimentară, a transmis Departamentul de Stat.

„Această acțiune sprijină bunăstarea copiilor americani prin impunerea unor consecințe reale pentru neplata pensiei alimentare, în conformitate cu legislația federală existentă”, a declarat departamentul într-un comunicat.

Revocarea pașapoartelor pentru neplata unei pensii alimentare de peste 2.500 de dolari este permisă în baza unei legi federale din 1996, aplicată însă rareori.

Anterior, această măsură era aplicată doar atunci când persoanele cu astfel de datorii încercau să își reînnoiască pașapoartele.

Conform noii politici, Departamentul de Stat a anunțat că va colabora cu Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane al SUA pentru a identifica persoanele cu datorii restante și pentru a le revoca pașapoartele.

Departamentul nu a precizat când va începe aplicarea măsurii, însă Associated Press a relatat că aceasta va intra în vigoare vineri.

Persoanele aflate în afara SUA în momentul revocării vor trebui să se prezinte la o ambasadă sau la un consulat american pentru a obține un document de călătorie de urgență care să le permită să reintre în țară, a relatat AP.