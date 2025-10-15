SUA au confiscat peste 127.000 de Bitcoin într-o anchetă internaţională uriaşă. Valoarea lor depăşeşte 14 miliarde de dolari

Este cea mai mare confiscare de bitcoin de până acum: aproximativ 127.271 de criptomonede se află acum în posesia guvernului SUA. Foto: Getty Images

Guvernul SUA a confiscat peste 14 miliarde de dolari în Bitcoin și l-a acuzat pe fondatorul imperiului de afaceri cambodgian Prince Group de orchestrarea unei escrocherii masive cu criptomonede. Chen Zhi, cetățean britanic și cambodgian, a fost pus sub acuzare marți, la New York, pentru presupusa implicare într-o conspirație de fraudă electronică și pentru conducerea unei ample scheme de spălare de bani. Atât SUA, cât și Marea Britanie au sancționat afacerile lui Chen, într-o operațiune coordonată. Autoritățile britanice au blocat active deținute de rețeaua sa, inclusiv 19 proprietăți în Londra, una dintre acestea evaluată la aproape 100 de milioane de lire sterline (aproximativ 133 de milioane de dolari), scrie miercuri BBC News.

Potrivit procurorilor americani, aceasta este una dintre cele mai mari operațiuni financiare din istorie, fiind realizată cea mai mare confiscare de Bitcoin de până acum: aproximativ 127.271 de criptomonede se află acum în posesia guvernului SUA.

Chen, aflat în continuare în libertate, este acuzat că a creat un "imperiu cibernetic extins", care funcționa sub umbrela companiei sale multinaționale, Prince Group, conform Departamentului de Justiție al SUA (DOJ).

Pe site-ul grupului cu sediul în Cambodgia sunt menționate activități precum dezvoltarea imobiliară, servicii financiare și de consum. Cu toate acestea, DOJ susține că firma este, de fapt, una dintre cele mai mari organizații criminale transnaționale din Asia.

"Victimele erau abordate online și convinse să transfere criptomonede, pe baza unor promisiuni false privind investiții profitabile", a precizat DOJ.

Documentele instanței americane arată că, sub conducerea lui Chen, au fost construite și operate cel puțin zece centre de fraudă în Cambodgia. Aceste complexe erau concepute special pentru a atrage cât mai multe victime.

Conform documentelor datate 8 octombrie, complicii lui Chen ar fi colectat milioane de numere de telefon și au creat "ferme de telefonie" pentru a desfășura escrocherii prin call center. Două astfel de facilități ar fi deținut 1.250 de telefoane mobile, care controlau aproximativ 76.000 de conturi de social media implicate în fraude.

În plus, documentele interne ale Prince Group ofereau angajaților instrucțiuni despre cum să câștige încrederea victimelor, recomandând inclusiv să evite folosirea unor fotografii "prea atrăgătoare" pe profiluri, pentru a părea cât mai credibili.

Procurorul general adjunct pentru securitate națională, John A. Eisenberg, a descris Prince Group ca pe o "întreprindere criminală bazată pe suferință umană".

Potrivit DOJ, gruparea nu doar că escroca oameni la scară globală, dar și trafica muncitori, care erau închiși în complexe asemănătoare închisorilor și forțați să comită fraude online.

Veniturile obținute din aceste activități erau folosite pentru a finanța un stil de viață opulent: călătorii de lux, divertisment, achiziții extravagante, inclusiv ceasuri de lux, avioane private și opere de artă rare, printre care un tablou Picasso cumpărat de la o casă de licitații din New York.

Dacă va fi găsit vinovat, Chen riscă o pedeapsă maximă de 40 de ani de închisoare.

În Marea Britanie, autoritățile susțin că Chen și rețeaua sa au înființat companii în Insulele Virgine Britanice și au investit sume importante în imobiliare. Printre activele vizate se numără o clădire de birouri în centrul Londrei (100 de milioane de lire), o vilă de 12 milioane în nordul Londrei și alte 17 apartamente în capitală, conform declarațiilor Ministerului de Externe britanic.

Odată cu sancționarea sa în comun cu autoritățile americane, Chen este acum exclus din sistemul financiar al Regatului Unit.

Prince Group a fost de asemenea sancționat în SUA și catalogat drept organizație criminală.

"Acești indivizi distrugeau viețile celor vulnerabili și investeau banii furați în proprietăți de lux în Londra", a declarat Yvette Cooper, secretarul britanic de externe.

"Alături de partenerii noștri americani, luăm măsuri ferme împotriva acestei rețele transnaționale – apărăm drepturile omului, protejăm cetățenii și stopăm circulația banilor murdari", a subliniat ea.

Potrivit Ministerului de Externe, Chen și Prince Group au construit cazinouri și complexe utilizate pentru fraudă și spălare de bani. Patru companii asociate cu escrocheriile – Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World și Byex Exchange – au fost sancționate oficial, a mai transmis ministerul.

Două dintre aceste centre, operate de Jin Bei Group și Golden Fortune Resorts, fuseseră deja menționate într-un raport Amnesty International, care evidenția utilizarea muncii forțate și a torturii în centrele de fraudă din Cambodgia.

Persoanele ademenite să lucreze în aceste centre erau, de regulă, cetățeni străini atrași cu promisiunea unui loc de muncă legitim, doar pentru a fi ulterior forțați să comită fraude, sub amenințarea violenței.

Ministerul de Externe britanic a subliniat amploarea operațiunii, menționând că escrocheriile se desfășurau la "scară industrială", inclusiv în Regatul Unit, folosind tactici precum relații romantice false pentru a înșela victimele.

"Acești escroci profită de cei mai vulnerabili, le fură economiile, le distrug încrederea și viețile. Nu vom tolera acest comportament", a subliniat Lord Hanson, ministrul britanic pentru Combaterea Fraudelor.