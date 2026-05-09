SUA au eliminat tot uraniul îmbogățit de la un reactor din Venezuela și l-au transportat în Carolina de Sud, într-o amplă operațiune

Timp de decenii, reactorul RV-1 a sprijinit cercetarea în domeniul nuclear. FOTO: NNSA /X

Autoritățile americane au anunțat că au finalizat îndepărtarea întregului uraniu îmbogățit rămas dintr-un reactor de cercetare vechi din Venezuela, potrivir Fox News.

„Timp de decenii, reactorul RV-1 a sprijinit cercetarea în domeniul nuclear. Odată ce aceste lucrări au fost finalizate în 1991, uraniul său, îmbogățit peste pragul crucial de 20%, a devenit material excedentar”, a declarat Administrația Națională pentru Securitate Nucleară din cadrul Departamentului de Energie.

Echipa Biroului pentru Neproliferare Nucleară din Apărare (DNN) al NNSA și experții tehnici de la Institutul Venezuelean pentru Cercetări Științifice „au îndepărtat în siguranță 13,5 kilograme de uraniu din reactorul RV-1”, a declarat administrația. „Lucrând în strânsă cooperare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică pe tot parcursul procesului, echipa a ambalat în siguranță uraniul într-un recipient cu combustibil uzat.”

Materialul a fost apoi transportat în SUA, unde va fi procesat și reutilizat, a menționat NNSA.

„Grupul a escortat apoi materialul pe o distanță de 160 de kilometri pe uscat până la un port venezuelean. Acolo, au transferat încărcătura către un transportor specializat furnizat de Nuclear Transport Solutions din Marea Britanie”, se arată în anunț. „Nava a transportat materialul în Statele Unite, ajungând pe țărmurile americane la începutul lunii mai. La sosire, echipele americane au descărcat butoaiele și le-au transportat la situl Savannah River (SRS) pentru procesare și reutilizare.”

„Biroul de Management al Mediului din cadrul Departamentului Energiei (DOE) a preluat custodia materialului de la SRS. Acolo, tehnicienii vor procesa materialul la instalația de separare chimică H-Canyon pentru a obține uraniu slab îmbogățit, cu concentrație mare de substanțe, pentru renașterea nucleară a Americii”, a declarat NNSA.

Acțiunea vine la câteva luni după ce președintele Donald Trump a ordonat operațiunea militară americană de capturare a liderului venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, la începutul lunii ianuarie.

„Îndepărtarea în siguranță a întregului uraniu îmbogățit din Venezuela trimite un alt semnal lumii, acela că Venezuela este restaurată și reînnoită”, a declarat administratorul NNSA, Brandon Williams, într-un comunicat. „Datorită conducerii decisive a președintelui Trump, echipele dedicate de pe teren au finalizat în câteva luni ceea ce în mod normal ar fi durat ani.”