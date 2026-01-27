SUA i-ar fi dat lui Zelenski un termen limită până la care să se înțeleagă cu Putin: „După, se vor retrage și vor abandona negocierile”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: GettyImages

Administrația Trump se așteaptă ca un acord de pace între Rusia și Ucraina să fie încheiat până pe 15 mai anul acesta, a relatat deputatul Radei Supreme, Oleksiy Goncharenko, membru al partidului Solidaritatea Europeană, citând sursele sale. „Dacă nu ajungem la un acord, se vor retrage din procesul de negocieri și vor abandona complet această chestiune”, a declarat deputatul ucrainean, potrivit The Moscow Times.

Potrivit acestuia, motivul stabilirii unui astfel de termen limită îl reprezintă alegerile intermediare pentru Congres, programate pentru 3 noiembrie. Dacă Trump le va aborda cu un conflict nerezolvat, acesta va deveni motiv de critică din partea democraților, a explicat Goncharenko. Anterior, deputatul a fost primul care a publicat un plan de pace american pentru Ucraina în 28 de puncte, care a fost ulterior modificat în timpul consultărilor dintre Kiev și Washington. Delegația americană a prezentat versiunea finală președintelui rus Vladimir Putin, după care primele discuții trilaterale dintre SUA, Rusia și Ucraina au avut loc la Abu Dhabi, pe 23 și 24 ianuarie. Cu toate acestea, în timpul întâlnirii, părțile nu au reușit să ajungă la un acord privind problema teritorială.

Pentru a pune capăt războiului, Putin a cerut Ucrainei să își retragă trupele din partea Donbasului neocupată de armata rusă în iunie 2025. El a reiterat această cerere la o întâlnire cu Trump în Alaska, în august. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la rândul său, a declarat că Kievul nu va renunța „sub nicio formă” la partea din Donbas aflată sub controlul său.

Potrivit publicației The New York Times, Washingtonul a discutat cu Kievul desfășurarea de forțe neutre în Donbas și separarea trupelor ucrainene de cele ruse ca un compromis, dar Moscova a respins orice astfel de scenarii. Kremlinul a subliniat că, fără transferul teritoriilor ucrainene către Rusia în timpul negocierilor, Moscova va continua să caute ocuparea acestora prin mijloace militare.

În acest context, potrivit unor surse din Financial Times, administrația Trump a precizat clar Ucrainei că SUA nu va oferi garanții de securitate decât dacă Kievul este de acord să predea Donbasul Rusiei. În același timp, o sursă familiarizată cu poziția SUA a remarcat că Washingtonul „nu încearcă să impună nicio concesie teritorială Ucrainei”. El a adăugat că SUA a declarat că garanțiile de securitate depind de acordul ambelor părți asupra unui tratat de pace, dar conținutul acestuia este „o chestiune care ține de Rusia și Ucraina”.