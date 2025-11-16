SUA, la doar câteva săptămâni de un posibil nou shutdown guvernamental. Oamenii se tem: „Vom trece prin același coșmar”

3 minute de citit Publicat la 09:22 16 Noi 2025 Modificat la 09:22 16 Noi 2025

După cel mai lung shutdown din istoria Statelor Unite - 43 de zile, milioane de oameni se tem că situația se va repeta. Foto: Getty Images

Americanii răsuflă ușurați după redeschiderea administrației federale, însă teama unei noi blocări a guvernului planează deja asupra lor. După cel mai lung shutdown din istoria Statelor Unite - 43 de zile, milioane de oameni se tem că situația se va repeta la finalul lunii ianuarie, când expiră actualul acord de finanțare, scrie BBC. Pentru familiile care depind de salariile bugetarilor sau de ajutoarele alimentare, nesiguranța a devenit o amenințare reală: „O să trecem din nou prin asta”, spun tot mai mulți americani.

Beth Johnson știe ce înseamnă să trăiești cu incertitudine. De aproape 20 de ani este soția unui militar american și și-a mutat familia prin șapte state, o dată la fiecare trei ani. Dar anxietatea produsă de blocarea guvernului federal este ceva cu totul diferit.

Ea se numără printre milioanele de americani care au răsuflat ușurați când politicienii de la Washington au căzut de acord, la începutul acestei săptămâni, să redeschidă administrația după cel mai lung shutdown din istorie: 43 de zile. Totuși, alinarea s-ar putea dovedi temporară: finanțarea asigurată prin noul acord expiră la sfârșitul lunii ianuarie, iar Congresul va trebui din nou să ajungă la o înțelegere pentru buget.

„Îți afectează fiecare aspect al vieții atunci când singura sursă de venit a familiei tale vine de la guvern”, spune Beth Johnson, din Tennessee. „Această nesiguranță te paralizează.”

Pentru că îi este greu să își găsească un loc de muncă la fiecare mutare, familia se bazează pe un singur salariu. Iar faptul că membrii activi ai armatei pot fi obligați să servească fără să fie plătiți în timpul shutdown-ului le-a dat planurile peste cap. Administrația Trump a intervenit temporar pentru a redirecționa fonduri către militari, dar garanții clare nu au existat.

„Unul dintre băieții mei mi-a spus că putem renunța la cadourile de Crăciun. ‘E ok, nu avem nevoie de ele’”, povestește ea.

„Pentru ce am fost nevoiți să trecem prin asta? Am trăit peste 40 de zile fără să știm ce va fi, și probabil vom trece din nou prin același coșmar în ianuarie”, adaugă ea.

Americanii care depind de ajutorul alimentar au rămas fără resurse

Acordul din Congres asigură plata retroactivă pentru angajații federali și garantează finanțarea programului SNAP, prin care peste 42 de milioane de americani primesc sprijin alimentar, până în septembrie anul viitor.

În Florida, Sierra Bird, mamă a patru copii, spune că a primit cu întârziere cei aproape 900 de dolari pe lună care o ajută să pună mâncare pe masă.

A reușit să treacă peste această perioadă, însă se pregătește deja pentru o posibilă nouă criză: „Oamenii își vor lua ce au nevoie dacă nu mai au din ce trăi. Nu te joci cu mâncarea oamenilor”, avertizează femeia.

Tot ea spune că prefera să păstreze subvențiile pentru asigurările medicale, eliminate din proiectul final: „Am schimbat un stres cu altul. M-aș descurca doar cu orez și fasole, dar eu am nevoie de medicamente”.

1,4 milioane de angajați federali, fără salariu timp de 43 de zile

Sarah, angajată în Departamentul de Interne și arheolog de profesie, nu a fost plătită deloc în perioada shutdown-ului. Ea recunoaște că s-a gândit să renunțe la o carieră pe care a construit-o în ani de studii.

„Nu știam dacă o să îmi pot plăti datoriile. Am luat în calcul să îmi schimb complet domeniul”, spune ea.

Întoarsă la muncă abia după redeschiderea guvernului, Sarah nu mai are încredere că situația e stabilă. „Nu aș fi deloc surprinsă dacă se întâmplă din nou. O să cheltuim mult mai puțin de Sărbători”.

În următoarele aproximativ 80 de zile, americanii afectați se pregătesc pentru orice scenariu.

„Vom reduce drastic cheltuielile, economisim cât putem, pentru că nu există nicio garanție că militarii vor fi plătiți data viitoare”, spune Beth Johnson.

Mulți împărtășesc aceeași teamă: shutdown-ul s-a încheiat, însă criza nu s-a sfârșit cu adevărat.