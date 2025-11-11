"Shutdown"-ul guvernamental din SUA, aproape de final. Senatul a aprobat un proiect de finanţare esenţial. Trump: "Un acord foarte bun"

3 minute de citit Publicat la 08:56 11 Noi 2025 Modificat la 08:57 11 Noi 2025

Camera Reprezentanților trebuie acum să aprobe proiectul înainte ca președintele Donald Trump să îl poată semna. Foto: Getty Images

Senatul SUA a aprobat un proiect de lege esențial de finanțare, care ar putea pune capăt în câteva zile celui mai mare "shutdown" guvernamental din istoria țării. Proiectul de lege a fost adoptat luni seară cu 60 de voturi pentru și 40 împotrivă, aproape toți republicanii votând alături de opt democrați care s-au desprins de partidul lor pentru a sprijini măsura. Acordul asigură finanțarea guvernului până la sfârșitul lunii ianuarie, scrie marţi dimineaţă BBC News.

Camera Reprezentanților trebuie acum să aprobe proiectul înainte ca președintele Donald Trump să îl poată semna. Trump a declarat anterior că este dispus să facă acest lucru.

Acordul a fost finalizat în weekend, după ce mai mulți democrați s-au alăturat republicanilor în negocieri pentru a readuce angajații federali la muncă și a relua serviciile esențiale. Republicanii, care dețin o majoritate de 53-47 în Senat, aveau nevoie de 60 de voturi pentru a trece măsura.

Democrații Dick Durbin, John Fetterman, Catherine Cortez Masto, Maggie Hassan, Tim Kaine, Jackie Rosen și Jeanne Shaheen au votat alături de republicani. Lor li s-a alăturat Angus King din Maine, independent afiliat grupului democrat.

Adoptarea proiectului de lege a fost anunțată într-o sală aproape goală, dar senatorii rămași au aplaudat și ovaționat momentul.

"Vom redeschide guvernul și ne vom asigura că angajații federali primesc compensațiile meritate", a declarat senatoarea republicană Susan Collins, care a avut un rol cheie în redactarea legii.

De la începutul "shutdown"-ului, din octombrie, numeroase servicii guvernamentale au fost suspendate, iar aproximativ 1,4 milioane de angajați federali fie au fost trimiși în concediu fără plată, fie au continuat să lucreze fără a fi plătiți.

Blocajul a afectat puternic diverse servicii, inclusiv transportul aerian și programele de asistență alimentară pentru 41 de milioane de americani cu venituri reduse.

Luni, peste 2.400 de zboruri din SUA au fost anulate, iar cel puțin 9.000 au fost întârziate, potrivit platformei FlightAware.

Şi în România s-au resimţit efectele. Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, iar Ambasada SUA din Bucureşti anunţa, pe Facebook şi Instagram, că "serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite vor continua în măsura posibilităţilor".

Proiectul de lege merge acum la Camera Reprezentanților, controlată de republicani, ai cărei membri nu au fost la Washington din mijlocul lunii septembrie.

Pe măsură ce acordul din Senat se contura, președintele Camerei, Mike Johnson, i-a convocat pe membri înapoi la Washington. Dezbaterile asupra măsurii vor începe miercuri, deși durata procesului rămâne incertă.

Republicanii dețin o majoritate de doar două locuri în Cameră, ceea ce face ca fiecare vot să fie esențial.

Ce prevede acordul de finanțare

Acordul convenit în weekend prelungește finanțarea guvernului federal până pe 30 ianuarie. Include finanțare anuală pentru Departamentul Agriculturii, construcțiile militare și agențiile legislative.

De asemenea, garantează plata tuturor angajaților federali pentru perioada în care nu au fost remunerați și asigură finanțarea Programului suplimentar de asistență nutrițională (SNAP) — care oferă sprijin alimentar unuia din opt americani — până în septembrie anul viitor.

Pachetul mai conține un acord pentru organizarea unui vot în decembrie privind prelungirea subvențiilor pentru sănătate, care expiră anul acesta — o prioritate pentru democrați.

Liderii democrați anunțaseră anterior că nu vor sprijini noi finanțări până când Congresul nu va aborda această problemă, ce afectează zeci de milioane de americani care depind de subvențiile pentru asigurările de sănătate.

Negocierile au fost conduse de liderul majorității din Senat, John Thune, în colaborare cu Casa Albă, senatoarele democrate Jeanne Shaheen și Maggie Hassan din New Hampshire și independentul Angus King din Maine.

Unii democrați de rang înalt i-au criticat dur pe colegii care au susținut proiectul fără garanții ferme privind asistența medicală. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a calificat decizia drept "lipsită de viziune".

Liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, a afirmat că pachetul "nu rezolvă în mod real criza sistemului de sănătate american".

Senatorul Tim Kaine, care a votat pentru, a respins criticile, spunând că angajații federali "le sunt recunoscători" celor care au acceptat compromisul.

John Thune a promis că Senatul va analiza problema subvențiilor până în a doua săptămână din decembrie, însă președintele Camerei, Mike Johnson, a spus că nu intenționează să supună măsura la vot.

Între timp, președintele Trump a declarat luni că este dispus să semneze proiectul dacă va fi aprobat de Cameră.

"Vom redeschide țara foarte repede", a spus el din Biroul Oval, adăugând că "acordul este unul foarte bun".