Primele efecte ale "shutdown"-ului din SUA în România. Ambasada din Bucureşti: "Paşapoartele şi vizele vor fi emise după posibilităţi"

Primele efecte ale "shutdown"-ului guvernamental din Statele Unite se văd deja în România. Foto: Getty Images

Primele efecte ale "shutdown"-ului guvernamental din Statele Unite se văd deja în România. Ambasada SUA din Bucureşti a anunţat, pe Facebook şi Instagram, că "serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite vor continua în măsura posibilităţilor". În acelaşi mesaj, Ambasada a transmis că paginile de Facebook şi Instagram nu vor mai fi actualizate "cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă", din cauza "lipsei fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii".

Serviciile guvernului SUA s-au suspendat de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale. Primele efecte se văd deja în România.

"În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă.

În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților. Nu vom actualiza acestă pagină, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. Pentru informații cu privire la serviciile și operațiunile curente, vizitați travel.state.gov", a transmis Ambasada SUA la Bucureşti, atât pe Facebook cât şi pe Instagram.

Ultimul "shutdown" din SUA, care a ţinut de la sfârşitul lunii decembrie 2018 până la sfârşitul lunii ianuarie 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, a durat 35 de zile, un record.

"Shutdown"-ul ar putea însemna perturbări semnificative pentru călătorii din SUA și pentru vizitatorii din străinătate. Impactul s-ar putea resimți prin cozi mai lungi la aeroporturi, itinerare date peste cap și închiderea parcurilor naționale americane, inclusiv a unuia dintre cele mai populare obiective turistice publice din țară - Grand Canyon (N.r. - Marele Canion).

