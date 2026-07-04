SUA se temeau că Israelul plănuia să-i asasineze pe negociatorii iranieni înaintea discuțiilor de pace

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, se afla pe așa-numita „listă neagră”. Foto: Getty Images

Mai mulți oficiali ai SUA au spus că se crede faptul că Israelul complota să-i ucidă pe negociatorii principali ai Iranului în mijlocul negocierilor de pace, SUA mergând până la a avertiza Teheranul prin intermediul unor țări terțe cu privire la riscuri. Temerile că Israelul ar putea împiedica discuțiile de pace aflate la început au crescut în aprilie, deoarece SUA credeau că era vizat atât ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, cât și pe președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a relatat The New York Times, potrivit New York Post.

Cei doi lideri ar urma să aprobe acordul de pace actual cu SUA. Dacă ar fi fost uciși, probabil conflictul ar fi fost prelungit, așa cum s-a întâmplat și în cazul asasinatelor anterioare comise de Israel.

Se știa că Araghchi și Ghalibaf figurau încă din luna martie pe așa-numita „listă neagră”, alcătuită din înalți oficiali ai regimului pe care Israelul dorea să-i elimine. Cei doi lideri au fost însă eliminați de pe listă în urma intervenției SUA, pe măsură ce negocierile au început să prindă contur, a relatat Reuters.

Negocierile americano-iraniene fuseseră oprite anterior de un atac israelian în urma căruia Ali Larijani, cel mai înalt oficial iranian pentru securitate națională, care condusese negocierile în martie, a fost ucis.

„În ciuda ordinelor clare de a-i menține în viață pe Araghchi și Ghalibaf, oficialii americani erau încă îngrijorați că Israelul ar încerca în continuare să-i asasineze, împingând SUA să ceară țărilor din Orientul Mijlociu să avertizeze Iranul cu privire la posibilitatea unui atac”, au declarat surse pentru NYT.

Temerile au părut cu atât mai reale în timpul călătoriei lui Ghalibaf în Pakistan, în aprilie, pentru a se întâlni cu vicepreședintele JD Vance.

În timp ce Iranul solicita garanții din partea SUA că delegația sa va fi în siguranță pe durata călătoriei, o amenințare la adresa securității israeliene a apărut în timpul zborului lui Ghalibaf de întoarcere din Islamabad.

„În timpul zborului, forțele de securitate iraniene au notificat avionul despre un presupus plan israelian de a ataca aeronava, două avioane de vânătoare israeliene fiind detectate intrând în spațiul aerian al republicii islamice”, au declarat doi oficiali.

Relatarea susține afirmațiile lui Mahdi Mohammadi, consilier principal al lui Ghalibaf, care a declarat că avionul a fost forțat să aterizeze de urgență în Mashhad, cel mai apropiat aeroport al Iranului de Pakistan.

„Delegația a fost nevoită să facă o călătorie de opt ore pe uscat din cauza preocupărilor legate de securitate”, a declarat Mohammadi.

Ghalibaf avea să călătorească împreună cu Araghchi în Qatar și apoi în Elveția luna trecută pentru o altă întâlnire față în față cu Vance și negociatorii americani.