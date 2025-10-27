SUA şi China au găsit un "cadru semnificativ" de acord cu privire la mineralele rare şi la soia, anunţă Bessent

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA. Sursa foto: Getty Images

Negociatorii americani şi chinezi au găsit un "cadru semnificativ" de acord, cu privire în special la mineralele rare şi la soia, acord prin care Beijingul ar evita taxele vamale suplimentare de 100% la exporturile sale în SUA, a indicat duminică ministrul american al Finanţelor, Scott Bessent, transmite AFP, conform Agerpres.

După a cincea sa întâlnire cu vicepremierul chinez He Lifeng, desfăşurată la Kuala Lumpur, Scott Bessent a declarat la posturile americane ABC şi NBC că au ajuns la un "cadru semnificativ" de acord înaintea întrevederii pe care cei doi preşedinţi, Donald Trump şi Xi Jinping, o vor avea joi în Coreea de Sud, în marja Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Duminică, liderul de la Casa Albă a ajuns în Malaezia şi, la scurt timp după ce a ajuns pe aeroportul din Kuala Lumpur, el a dansat pe muzica unei formaţii tradiţionale.

"Cred că avem cu adevărat şanse bune să ajungem la un acord global", a apreciat sâmbătă Donald Trump de la bordul avionului prezidenţial Air Force One.

Conform şefului Trezoreriei, Beijingul intenţionează să amâne introducerea de restricţii la exportul de minerale rare şi să reia achiziţiile de soia din SUA. La schimb, Washingtonul ar renunţa să impună taxele vamale suplimentare de 100% la produsele chinezeşti cu care a ameninţat Donald Trump.

"Cred că vom evita acest lucru, pentru ca taxele vamale să fie evitate", a spus Scott Bessent la ABC.

China "va amâna acest lucru cu un an, timp în care va reexamina situaţia", a explicat el, menţionând că Beijingul a acceptat, de asemenea, "achiziţii agricole substanţiale de la fermierii americani".

"Cred că, după ce anunţul acordului cu China va fi făcut public, cultivatorii noştri de soia vor fi foarte mulţumiţi, atât pentru acest sezon, cât şi pentru viitorii mai mulţi ani", a dat asigurări Scott Bessent, el însuşi producător de soia.

La NBC, secretarul Trezoreriei SUA a precizat că discuţiile cu partea chineză s-au referit la 'multe alte subiecte' şi că Beijingul a acceptat 'să ne ajute să luăm sub control această criză teribilă a fentanilului' în SUA.

Potrivit lui Bessent, acordul comercial "va include o cooperare foarte importantă pentru a bloca precursorii de droguri (folosiţi la fabricarea) fentanilului care intră prin Mexic, prin Canada".

Tot potrivit lui Scott Bessent, Trump şi Xi urmează să discute de asemenea despre "planul de pace global" al preşedintelui american.